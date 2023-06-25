Перечислены гены, активность которых вызывает выкидыши и бесплодие

Есть ряд генетических мутаций, которые увеличивают вероятность выкидыша у беременных, однако риски можно снизить с помощью грамотной терапии — это могут быть как гормональные препараты, так и просто различные пищевые добавки. Об этом рассказала генетик Ирина Колесникова.

"Мутации ESR1 и ESR2 в генах, отвечающих за синтез рецепторов к женским половым гормонам эстрогенам, повышают риск невынашивания беременности. Но эти риски можно свести к минимуму, ведя разумный образ жизни, принимая добавки под наблюдением специалиста, а при необходимости и по назначению врача — гормональные препараты", — пояснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

Однако существуют ещё более опасные генетические мутации. К примеру, женщины, имеющие отклонения в гене FMR1, которые могут привести к синдрому ломкой Х-хромосомы, или мужчины с отсутствием части гена AZF могут столкнуться с бесплодием. Синдром ломкой X-хромосомы, как указала Колесникова, может встречаться у обоих полов, но мужчины страдают этим заболеванием гораздо чаще, поскольку у них всего одна X-хромосома. У детей, страдающих этим недугом, наблюдаются лёгкая или умеренная умственная отсталость и нарушения поведения.