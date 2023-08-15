Найден виновник сбоя в маленьком участке мозга, который ускоряет набор веса и старение

Желание заесть стресс любимым лакомством чаще всего возникает из-за гормонального сбоя. Он нарушает работу головного мозга, который пытается компенсировать нехватку нужных веществ путём налегания, например, на сладкое. Так причины распространённого явления описала нейропсихолог Наталья Комоза.

Она отметила, что за регулировку аппетита в голове отвечает гипоталамус — маленький участок мозга. Когда человек находится в депрессии, у него образуется недостаток дофамина и мозг ищет способы пополнить запасы гормона. Тогда на помощь гипоталамусу и приходит еда, которая ненадолго делает человека счастливее.

"Так как он регулирует аппетит, вес, расход и потребление калорий, водно-солевой баланс, а также процесс старения, то нарушение функций гипоталамуса ведёт к ожирению и к ухудшению внешнего вида", — объяснила Комоза порталу "Страсти".

В завершение нейропсихолог посоветовала любителям переедания искать другие источники радости. Только так их жизнь может нормализоваться, а тело обрести стройный вид.