Нутрициолог рассказала о простых способах сократить расходы на еду

При желании тратить меньше денег на продукты стоит разобраться: а всё ли купленное и приготовленное в итоге используется эффективно? Об этом рассказала нутрициолог сервиса "Пакет" от X5 Елена Свиридова.

"Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока — и стоит покупать продукцию меньшего объёма. Или вы приобретаете килограммами фрукты, и они портятся быстрее, чем вы их съедаете. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше", — объяснила врач в беседе с "Газетой.ru".

Нутрициолог предложила отследить, какие именно продукты не съедаются полностью, и на основании этого скорректировать рацион и свою продуктовую корзину. Кроме того, стоит подвести свои доходы и расходы, чтобы понимать, сколько денег остаётся на еду. А ещё стоит обратить внимание на кешбэк-сервисы в торговых сетях, многие из них дают скидки на покупку продуктов.