Врач объяснила, когда чувство голода после еды — причина обратиться к психологу

Возникновение пищевой зависимости, при которой человек переедает для получения удовольствия, является признаком наличия психических проблем, заявила врач-терапевт Светлана Куприна. Отказ от борьбы с этим недугом может привести к более серьёзным заболеваниям, предупредила она.

Желание перекусить при полном желудке зачастую возникает из-за негативных эмоций, которые организм пытается заглушить своеобразным "призом" самому себе. Нередко такая привычка формируется с самого детства, когда ребёнка поощряют сладостями, рассказала собеседница aif.ru.

"Переедание может привести к нарушению обменных процессов, нарушению липидного обмена, развитию аутоиммунных заболеваний, артериальной гипертонии, проблем с сердцем, проблем с суставами и связками, развитию синдрома хронической усталости", — перечислила Куприна.

Чувство голода сразу после приёма пищи должно серьёзно насторожить. В этом случае необходимо обратиться к врачу для обследования органов пищеварения и к психологу, который поможет выявить причину депрессии. По словам Куприной, важно найти в себе силы и начать питаться сбалансированно. Хорошим "лекарством" от негативных эмоций являются прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, резюмировала она.