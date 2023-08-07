Названы 5 причин обратиться к психологу вместо "консультаций" у друзей

Россияне не хотят обращаться за платной терапией и вместо этого просто делятся проблемами со своими знакомыми. Психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова объяснила Лайфу, почему так происходит.

Она напомнила, что исследование сервиса SuperJob показало, что 38% россиян не доверяют психологам. Только 5% согласны пойти к специалисту, ещё 18% готовы обратиться за советом к партнёру, 13% — к друзьям, 12% — к семье. Ивкова полагает, что тут есть и плюсы, и минусы.

"Из преимуществ: ощущение поддержки, сопричастности, можно получить совет и переложить ответственность. Также можно просто высказаться, вас выслушают, а дальше можно ничего не менять", — сказала она о "консультациях" у знакомых.

Однако бывает, что близкие люди не обладают необходимой эмпатией или состраданием и вместо поддержки делают нам ещё больнее из самых благих побуждений. Но даже если друг проявит сочувствие, он может лишь поплакать вместе с вами, что точно не поможет решить проблему, отметила эксперт.

"На консультации с психологом совсем другая атмосфера, да и смысл встреч иной. Профессиональный психолог создаст все необходимые условия для вашего роста, даст столько поддержки, сколько вам необходимо, однозначно выслушает", — объяснила она.

По убеждению Ивковой, профессиональный психолог никогда не станет использовать полученную информацию против вас, а также "поможет увидеть точки развития в самых затруднительных ситуациях".