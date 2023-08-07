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7 августа, 10:34

Названы 5 причин обратиться к психологу вместо "консультаций" у друзей

Эксперт Ивкова объяснила страхи россиян обращаться за помощью к психологу

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Россияне не хотят обращаться за платной терапией и вместо этого просто делятся проблемами со своими знакомыми. Психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова объяснила Лайфу, почему так происходит.

Она напомнила, что исследование сервиса SuperJob показало, что 38% россиян не доверяют психологам. Только 5% согласны пойти к специалисту, ещё 18% готовы обратиться за советом к партнёру, 13% — к друзьям, 12% — к семье. Ивкова полагает, что тут есть и плюсы, и минусы.

"Из преимуществ: ощущение поддержки, сопричастности, можно получить совет и переложить ответственность. Также можно просто высказаться, вас выслушают, а дальше можно ничего не менять", — сказала она о "консультациях" у знакомых.

Однако бывает, что близкие люди не обладают необходимой эмпатией или состраданием и вместо поддержки делают нам ещё больнее из самых благих побуждений. Но даже если друг проявит сочувствие, он может лишь поплакать вместе с вами, что точно не поможет решить проблему, отметила эксперт.

"На консультации с психологом совсем другая атмосфера, да и смысл встреч иной. Профессиональный психолог создаст все необходимые условия для вашего роста, даст столько поддержки, сколько вам необходимо, однозначно выслушает", объяснила она.

По убеждению Ивковой, профессиональный психолог никогда не станет использовать полученную информацию против вас, а также "поможет увидеть точки развития в самых затруднительных ситуациях".

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Ольга Годуненко
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