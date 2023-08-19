Опрос показал, какие тренды пластической хирургии больше всего раздражают российских мужчин

Пластическая хирургия завораживает и заставляет миллионы женщин тратить сотни тысяч рублей на улучшение внешности. На попы, грудь и губы определённого размера мода меняется практически каждые три года. И вот что мужчины думают о модных веяниях женской пластики 2023 года.

На самом деле мужчины очень консервативны. И как бы ни менялись тренды и не изощрялись маркетологи, вкусы сильной половины человечества практически неизменны и стандартны — тонкая талия, выпуклые попа и грудь. Алексей Гвинтовкин Владелец агентства "ПРО Бренд", кандидат социологических наук

Ответы на вопросы, какие женские "модификации" сильнее бесят и раздражают мужчин, знает компания "ПРО Бренд", специалисты которой опросили 1500 мужчин из 56 субъектов России. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа. Готовы удивляться?

Накачанные женские губы

Какие тренды в женской пластике не любят мужчины? Фото © Shutterstock

Столь популярные в последние годы максимально полные губы заводят лишь 5% мужчин. 35% равнодушны к ним, у остальных они вызывают смех.

Силиконовая грудь

Сейчас в тренде маленькая, не больше третьего размера, поэтому в моду входят операции по уменьшению груди. Их большинство мужчин осуждают и призывают вернуть старую добрую моду на большую круглую грудь. Силиконовый бюст одобрили 34% мужчин.

Большая попа

По опросам, российских мужчин больше всего раздражает культ больших поп и силиконовая грудь. А что ещё? Фото © Getty Images / The Met Museum/Vogue Kevin Mazur / MG19

Большая, как у Ким Кардашьян, нравится только 15% опрошенных российских мужчин. 20% мужчин такие формы даже неприятны.

Однозначно, мужчины не любят гиперболизации. Поэтому огромные губы, попа или грудь внимание привлекают, но одобрения не вызывают. С кубиками пресса та же история. Если есть цель нравиться мужчинам, то желательно сохранять природные пропорции, лишь незначительно улучшая формы. Алексей Гвинтовкин Владелец агентства "ПРО Бренд", кандидат социологических наук

Кубики пресса на женском животике