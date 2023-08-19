Опрос показал, какие тренды пластической хирургии больше всего раздражают российских мужчин
Девушки в погоне за идеальными образами и мужским восхищением накачивают попы и губы. Но оказалось, что самые распространённые бьюти-процедуры мужчин не то что отталкивают — бесят. Какие же?
Пластическая хирургия завораживает и заставляет миллионы женщин тратить сотни тысяч рублей на улучшение внешности. На попы, грудь и губы определённого размера мода меняется практически каждые три года. И вот что мужчины думают о модных веяниях женской пластики 2023 года.
На самом деле мужчины очень консервативны. И как бы ни менялись тренды и не изощрялись маркетологи, вкусы сильной половины человечества практически неизменны и стандартны — тонкая талия, выпуклые попа и грудь.
Ответы на вопросы, какие женские "модификации" сильнее бесят и раздражают мужчин, знает компания "ПРО Бренд", специалисты которой опросили 1500 мужчин из 56 субъектов России. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа. Готовы удивляться?
Накачанные женские губы
Какие тренды в женской пластике не любят мужчины? Фото © Shutterstock
Столь популярные в последние годы максимально полные губы заводят лишь 5% мужчин. 35% равнодушны к ним, у остальных они вызывают смех.
Силиконовая грудь
Сейчас в тренде маленькая, не больше третьего размера, поэтому в моду входят операции по уменьшению груди. Их большинство мужчин осуждают и призывают вернуть старую добрую моду на большую круглую грудь. Силиконовый бюст одобрили 34% мужчин.
Большая попа
По опросам, российских мужчин больше всего раздражает культ больших поп и силиконовая грудь. А что ещё? Фото © Getty Images / The Met Museum/Vogue Kevin Mazur / MG19
Большая, как у Ким Кардашьян, нравится только 15% опрошенных российских мужчин. 20% мужчин такие формы даже неприятны.
Однозначно, мужчины не любят гиперболизации. Поэтому огромные губы, попа или грудь внимание привлекают, но одобрения не вызывают. С кубиками пресса та же история. Если есть цель нравиться мужчинам, то желательно сохранять природные пропорции, лишь незначительно улучшая формы.
Кубики пресса на женском животике
Только 30% мужчин оценили такое чудо пластической хирургии, 15% признались, что хотят плоский живот, но кубики женщине не нужны. А вот 7% мужчин нравится небольшой женский животик.
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Getty Images / Vincent Besnault