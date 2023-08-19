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19 августа, 12:00

Опрос показал, какие тренды пластической хирургии больше всего раздражают российских мужчин

Девушки в погоне за идеальными образами и мужским восхищением накачивают попы и губы. Но оказалось, что самые распространённые бьюти-процедуры мужчин не то что отталкивают — бесят. Какие же?

Пластическая хирургия завораживает и заставляет миллионы женщин тратить сотни тысяч рублей на улучшение внешности. На попы, грудь и губы определённого размера мода меняется практически каждые три года. И вот что мужчины думают о модных веяниях женской пластики 2023 года.

На самом деле мужчины очень консервативны. И как бы ни менялись тренды и не изощрялись маркетологи, вкусы сильной половины человечества практически неизменны и стандартны — тонкая талия, выпуклые попа и грудь.

Алексей Гвинтовкин

Владелец агентства "ПРО Бренд", кандидат социологических наук

<p>На самом деле мужчины очень консервативны. И как бы ни менялись тренды и не изощрялись маркетологи, вкусы сильной половины человечества практически неизменны и стандартны — тонкая талия, выпуклые попа и грудь.</p>
<p>На самом деле мужчины очень консервативны. И как бы ни менялись тренды и не изощрялись маркетологи, вкусы сильной половины человечества практически неизменны и стандартны — тонкая талия, выпуклые попа и грудь.</p>

Ответы на вопросы, какие женские "модификации" сильнее бесят и раздражают мужчин, знает компания "ПРО Бренд", специалисты которой опросили 1500 мужчин из 56 субъектов России. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа. Готовы удивляться?

Накачанные женские губы

Какие тренды в женской пластике не любят мужчины? Фото © Shutterstock

Какие тренды в женской пластике не любят мужчины? Фото © Shutterstock

Столь популярные в последние годы максимально полные губы заводят лишь 5% мужчин. 35% равнодушны к ним, у остальных они вызывают смех.

Силиконовая грудь

Сейчас в тренде маленькая, не больше третьего размера, поэтому в моду входят операции по уменьшению груди. Их большинство мужчин осуждают и призывают вернуть старую добрую моду на большую круглую грудь. Силиконовый бюст одобрили 34% мужчин.

Большая попа

По опросам, российских мужчин больше всего раздражает культ больших поп и силиконовая грудь. А что ещё? Фото © Getty Images / The Met Museum/Vogue Kevin Mazur / MG19

По опросам, российских мужчин больше всего раздражает культ больших поп и силиконовая грудь. А что ещё? Фото © Getty Images / The Met Museum/Vogue Kevin Mazur / MG19

Большая, как у Ким Кардашьян, нравится только 15% опрошенных российских мужчин. 20% мужчин такие формы даже неприятны.

Однозначно, мужчины не любят гиперболизации. Поэтому огромные губы, попа или грудь внимание привлекают, но одобрения не вызывают. С кубиками пресса та же история. Если есть цель нравиться мужчинам, то желательно сохранять природные пропорции, лишь незначительно улучшая формы.

Алексей Гвинтовкин

Владелец агентства "ПРО Бренд", кандидат социологических наук

<p>Однозначно, мужчины не любят гиперболизации. Поэтому огромные губы, попа или грудь внимание привлекают, но одобрения не вызывают. С кубиками пресса та же история. Если есть цель нравиться мужчинам, то желательно сохранять природные пропорции, лишь незначительно улучшая формы.</p>
<p>Однозначно, мужчины не любят гиперболизации. Поэтому огромные губы, попа или грудь внимание привлекают, но одобрения не вызывают. С кубиками пресса та же история. Если есть цель нравиться мужчинам, то желательно сохранять природные пропорции, лишь незначительно улучшая формы.</p>

Кубики пресса на женском животике

Только 30% мужчин оценили такое чудо пластической хирургии, 15% признались, что хотят плоский живот, но кубики женщине не нужны. А вот 7% мужчин нравится небольшой женский животик.

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Обложка ©

Getty Images / Vincent Besnault

Елизавета Терешкова
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