10 питомцев, которые попытались украсть вкусняшки, но скрыться с места преступления не получилось

"Кто-то оставил арахисовое масло на столе", — smogt3ch.

Фото © Reddit / smogt3ch

"Видимо, ей очень понравилась наша курочка", — juicydwin.

Фото © Reddit / juicydwin

"Я поймал его на краже кусочка говяжьей щеки, пока все были заняты семейным ужином", — tctochielleon.

Фото © Reddit / tctochielleon

"Такой маленький, а уже воришка", — Lilahjane66.

Фото © Reddit / Lilahjane66

"Не поем, так понадкусываю!", — qqeb.

Фото © Reddit / qqeb

"Маленьким котикам нельзя пить кофе!" — purpleelephantdance.

Фото © Reddit / purpleelephantdance

"Этим утром я нашла тайник моей собаки с маслом, зарытый в её лежанке. Она не хочет говорить об этом", — dearthofkindness.

Фото © Reddit / dearthofkindness

"Папа говорит, что в этом доме он поесть спокойно не может... Понимаю почему", — sonny_sweat.

Фото © Reddit / sonny_sweat

"Вот почему нельзя оставлять йогурт без присмотра", — asocialas.

Фото © Reddit / asocialas

"Я пыталась сфотографировать торт, который испекла, пока кое-кто не подкрался ко мне", — room23.