10 питомцев, которые попытались украсть вкусняшки, но скрыться с места преступления не получилось
Животные такие милые, мягкие и несут столько радости в жизнь. Однако, увы, иногда ведут себя не совсем правильно и пытаются украсть наши вкусняшки. Но редко им удаётся скрыться с места преступления.
"Кто-то оставил арахисовое масло на столе", — smogt3ch.
Фото © Reddit / smogt3ch
"Видимо, ей очень понравилась наша курочка", — juicydwin.
Фото © Reddit / juicydwin
"Я поймал его на краже кусочка говяжьей щеки, пока все были заняты семейным ужином", — tctochielleon.
Фото © Reddit / tctochielleon
"Такой маленький, а уже воришка", — Lilahjane66.
Фото © Reddit / Lilahjane66
"Не поем, так понадкусываю!", — qqeb.
Фото © Reddit / qqeb
"Маленьким котикам нельзя пить кофе!" — purpleelephantdance.
Фото © Reddit / purpleelephantdance
"Этим утром я нашла тайник моей собаки с маслом, зарытый в её лежанке. Она не хочет говорить об этом", — dearthofkindness.
Фото © Reddit / dearthofkindness
"Папа говорит, что в этом доме он поесть спокойно не может... Понимаю почему", — sonny_sweat.
Фото © Reddit / sonny_sweat
"Вот почему нельзя оставлять йогурт без присмотра", — asocialas.
Фото © Reddit / asocialas
"Я пыталась сфотографировать торт, который испекла, пока кое-кто не подкрался ко мне", — room23.
Фото © Reddit / room23
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Reddit / asocialas / tctochielleon