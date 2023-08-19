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19 августа, 10:00

10 питомцев, которые попытались украсть вкусняшки, но скрыться с места преступления не получилось

Животные такие милые, мягкие и несут столько радости в жизнь. Однако, увы, иногда ведут себя не совсем правильно и пытаются украсть наши вкусняшки. Но редко им удаётся скрыться с места преступления.

"Кто-то оставил арахисовое масло на столе", — smogt3ch.

Фото © Reddit / smogt3ch

Фото © Reddit / smogt3ch

"Видимо, ей очень понравилась наша курочка", — juicydwin.

Фото © Reddit / juicydwin

Фото © Reddit / juicydwin

"Я поймал его на краже кусочка говяжьей щеки, пока все были заняты семейным ужином", — tctochielleon.

Фото © Reddit / tctochielleon

Фото © Reddit / tctochielleon

"Такой маленький, а уже воришка", — Lilahjane66.

Фото © Reddit / Lilahjane66

Фото © Reddit / Lilahjane66

"Не поем, так понадкусываю!", — qqeb.

Фото © Reddit / qqeb

Фото © Reddit / qqeb

"Маленьким котикам нельзя пить кофе!" purpleelephantdance.

Фото © Reddit / purpleelephantdance

Фото © Reddit / purpleelephantdance

"Этим утром я нашла тайник моей собаки с маслом, зарытый в её лежанке. Она не хочет говорить об этом", — dearthofkindness.

Фото © Reddit / dearthofkindness

Фото © Reddit / dearthofkindness

"Папа говорит, что в этом доме он поесть спокойно не может... Понимаю почему", — sonny_sweat.

Фото © Reddit / sonny_sweat

Фото © Reddit / sonny_sweat

"Вот почему нельзя оставлять йогурт без присмотра", — asocialas.

Фото © Reddit / asocialas

Фото © Reddit / asocialas

"Я пыталась сфотографировать торт, который испекла, пока кое-кто не подкрался ко мне", — room23.

Фото © Reddit / room23

Фото © Reddit / room23

10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

10 питомцев в классных нарядах, которым пора на Неделю моды в Париж

Обложка ©

Reddit / asocialas / tctochielleon

Сергей Трофимов
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