Россиянам перечислили основные ошибки при продаже дачи

Цена загородного дома при продаже может снизиться почти на миллион рублей, если прилегающий к нему участок оказался в запущенном состоянии. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

"Даже если дом прекрасный, крепкий, но неухоженный участок, это, несомненно, снизит стоимость сделки на 1–1,5 миллиона рублей. Также очень важно поухаживать за самим домом перед продажей", — поделился он с РИА "Новости".

Перед продажей следует решить все вопросы с наследством, иначе сделка может сорваться из-за внезапно объявившихся претендентов на дом. Депутат напомнил, что покупатели уделяют огромное внимание энергоснабжению, поэтому "провод не должен висеть на берёзе", а свет не может оплачиваться по счётчику соседа.

И, наконец, Гаврилов призвал не затягивать с погашением долгов перед СНТ и не копить коммунальные задолженности. В итоге покупатель останется без света, хотя не платил именно продавец, но доказать это будет уже невозможно, резюмировал парламентарий.