Россиянам перечислили основные ошибки при продаже дачи

Цена загородного дома при продаже может снизиться почти на миллион рублей, если прилегающий к нему участок оказался в запущенном состоянии. Об этом сказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

"Даже если дом прекрасный, крепкий, но неухоженный участок — это, несомненно, снизит стоимость сделки на 1–1,5 миллиона рублей. Также очень важно поухаживать за самим домом перед продажей", — поделился он с РИА "Новости".

Также следует перед продажей решить все вопросы с наследством, иначе сделка может сорваться из-за внезапно объявившихся претендентов на дом. Депутат напомнил, что покупатели уделяют огромное внимание энергоснабжению, поэтому "провод не должен висеть на берёзе", а свет не может оплачиваться по счётчику соседа.

И, наконец, Гаврилов призвал не затягивать с погашением долгов перед СНТ и не копить коммунальные задолженности. В итоге покупатель останется без света, хотя не платил именно продавец, но доказать это будет уже невозможно, резюмировал парламентарий.