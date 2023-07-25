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25 июля, 11:36

Убрать, очистить, посадить: Россиянам рассказали, как похудеть на даче

Диетолог Королёва: Похудеть на даче помогут спорт и правильное питание

Физическая активность и правильное питание помогут похудеть на даче. Об этом рассказала диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Любая двигательная активность на участке будет способствовать снижению веса: можно собрать урожай, очистить посадки от сорняков или что-то посадить. Главное — не лениться.

После работ врач посоветовала прокатиться на велосипеде или побегать по просёлочной дороге. Если рядом есть лес, куда можно пойти собирать грибы или ягоды, — это ещё одна возможность не сидеть на месте. Также важно не забывать про правильное питание.

"Нужно регулярно питаться, но при этом не переедать. Побольше употреблять овощей и фруктов, собранных в огороде. Они содержат не только витамины, но и клетчатку, которая стимулирует работу кишечника и будет способствовать снижению веса", — отметила Королёва в беседе с "Москвой 24".

Врач также порекомендовала готовить салаты, употреблять мясо, птицу и рыбу с овощным гарниром, пить больше воды.

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Летом дачники часто обращаются к врачам с болью в пояснице. Причём симптоматика возникает не сразу, а через пару дней после нагрузки на мышцы. Почему у огородников болит спина и как не спутать этот симптом с другими заболеваниями, читателям Лайфа рассказал физиотерапевт.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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