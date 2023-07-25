Убрать, очистить, посадить: Россиянам рассказали, как похудеть на даче
Диетолог Королёва: Похудеть на даче помогут спорт и правильное питание
Физическая активность и правильное питание помогут похудеть на даче. Об этом рассказала диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Любая двигательная активность на участке будет способствовать снижению веса: можно собрать урожай, очистить посадки от сорняков или что-то посадить. Главное — не лениться.
После работ врач посоветовала прокатиться на велосипеде или побегать по просёлочной дороге. Если рядом есть лес, куда можно пойти собирать грибы или ягоды, — это ещё одна возможность не сидеть на месте. Также важно не забывать про правильное питание.
"Нужно регулярно питаться, но при этом не переедать. Побольше употреблять овощей и фруктов, собранных в огороде. Они содержат не только витамины, но и клетчатку, которая стимулирует работу кишечника и будет способствовать снижению веса", — отметила Королёва в беседе с "Москвой 24".
Врач также порекомендовала готовить салаты, употреблять мясо, птицу и рыбу с овощным гарниром, пить больше воды.
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