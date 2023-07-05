Высокие грядки и поменьше пробок: Физиотерапевт рассказал россиянам, как не подхватить "дачную болезнь"

Летом к врачам часто обращаются дачники с болью в спине, особенно в пояснице. Причём симптоматика возникает не сразу, а через пару дней после нагрузки на мышцы. Почему у огородников болит спина и как не спутать этот симптом с другими заболеваниями, Лайфу рассказал Владислав Рябов — врач-физиотерапевт, завотделением восстановительного лечения консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. Петровского.

Врач-физиотерапевт Владислав Рябов. Фото предоставлено Лайфу

По словам Рябова, для наших мышц губительны как длительная статичная нагрузка (когда мы находимся в одном положении), так и длительная динамическая нагрузка (например, поднятие тяжестей).

"Что происходит при длительных статических и динамических нагрузках? В мышцах истощается запас питательных веществ, начинает накапливаться молочная кислота — продукт метаболизма. Она начинает раздражать рецепторы в мягких тканях, и наш организм начинает сигнализировать, что вот, смотри, тут есть проблема, которую надо устранить", — объяснил врач.

А нагрузку на грядках усугубляет обратная дорога в город, которую многие дачники проводят в пробках — опять же пару часов сидя в одном положении. Для мышц, особенно поясницы, это губительно, добавил Рябов.

Советы физиотерапевта, как уберечь спину при работе на даче: Соблюдать режим труда и отдыха: не надо проводить на огороде время с рассвета до заката.

Делать перерывы: спустя час работы пройдитесь минут 15, сделайте наклоны с небольшой амплитудой, растяжку задней поверхности бедра и голени.

Использовать аппликаторы Кузнецова — коврики с маленькими пластиковыми иголочками.

Организовать высокие грядки. В этом случае вам не надо будет сильно наклоняться вниз и подолгу находиться в таком положении, плюс это уменьшит нагрузку не только на пояснично-крестцовый отдел, но и на тазобедренные суставы.

Сохранять физиологические изгибы позвоночника в автомобиле: можно приобрести специальный поясничный упор, фиксирующийся на спинке кресла. Если его нет под рукой, можно взять полотенце, скрутить из него валик и подложить под поясницу.

Подключать массаж и лечебную физическую культуру, когда спадёт боль. Однако врач предупреждает, что упражнения должны быть подобраны врачом ЛФК, а не просто взяты из соцсетей.

Использовать обезболивающую мазь (нестероидные противовоспалительные препараты) при болях. Однако Рябов предупредил, что при их применении нужно дополнительно защищать желудок: подойдут препараты с действующим веществом омепразол. Это необходимо, так как все обезболивающие попадают в кровоток и могут вызвать раздражение слизистой желудка.

Использовать мази с камфорой и мятой: обладая небольшим согревающим эффектом, они хорошо снимают спазм мышц. Но будьте аккуратны с перечными мазями и пластырями: если сильно втирать и надолго оставлять, можно получить ожог и вызвать ещё более сильный спазм мышц.

Кстати, не стоит путать боль в спине после работы на даче с грыжей. По словам Рябова, грыжа — это патологическое состояние межпозвонкового диска, вызывающее ущемление нерва, отходящего от спинного мозга. Как правило, она возникает из-за резких нагрузок, травм или поднятия в одиночку очень тяжёлых предметов.

Если же вас беспокоит сильная симптоматика с онемением пальцев, нарастающая боль, врач советует сразу начинать лечение с посещения невролога. Если чувствуете скованность, ограничение движений — с посещения врача восстановительной медицины (физиотерапевт, врач физической и реабилитационной медицины).