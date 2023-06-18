Дачников предупредили, что неправильное расположение колодца угрожает здоровью

Нитратные удобрения могут попасть в колодезную воду и привести к отравлению, которое особенно опасно для маленьких детей. Об этом заявил ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Многие дачники щедро удобряют грядки на участках навозом и нитратными удобрениями, одновременно используя воду из колодцев без всякого контроля за содержанием нитратов. Если колодец расположен недалеко от мест произрастания будущего урожая, то нитраты через почву легко проникают в грунтовые воды и шахту колодца. Такое загрязнение практически не устраняется обычными средствами фильтрации и очисткой", — отметил специалист в беседе с "Газетой.ru".

Лебедев добавил, что колодец надо расположить как можно дальше от выгребных ям, туалетов и других водоотводящих конструкций. При этом его нужно постоянно чистить и использовать фильтры. А воду стоит прокипятить перед употреблением. Оценить её качество можно лишь с помощью исследования в лаборатории.