Дачникам назвали 5 секретов хорошей рассады

Нередко при обустройстве грядок дачники обнаруживают, что рассада погибла, из-за чего приходится докупать саженцы любимых культур на местном рынке. Чтобы избежать неприятных сюрпризов в мае, нужно знать несколько правил — о них рассказал в беседе с Лайфом депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин.

"Секрет хорошей рассады — семена, время и место посева, грунт и ёмкость, должный полив и сам процесс выращивания. Семена важно хранить в бумажных пакетах или стеклянных ёмкостях при правильной температуре — до 13°C. В полиэтилене или пластике семена могут выпреть и заплесневеть, даже если внешне этого не будет заметно", — объяснил он.

Ни в коем случае нельзя брать осенью грунт со своего огорода: он уже отдал все питательные свойства и может быть заражён бактериями, которые точно доживут до весны, если держать землю в тёплом помещении. Чаплин советует приобретать грунт в специализированном магазине.

Немаловажную роль также играют время и место. Специалист советует использовать лунный календарь и наблюдать за погодой — рассада должна получить достаточно солнечного света и вырасти к началу дачного сезона. Лунки при посеве должны находиться на расстоянии 1.5 см друг от друга, а перед тем как помещать в них семена, грунт нужно полить.

"После посева ставим ёмкости в тёмное и тёплое место, а как только появятся первые всходы, то отправляем рассаду в прохладное и хорошо освещённое место. Сначала лучше поливать растения водой из пульверизатора, а позже можно пользоваться бутылкой с небольшим горлышком. Если рассада слишком сильно тянется вверх, то ей недостаточно света, либо слишком душно. Чаще проветривайте помещение, а недостаток света можно компенсировать специальной фитолампой", — уточнил специалист.

После пикировки саженца на той фазе, когда уже есть два-три настоящих листа, рассаду стоит подкормить тем видом удобрения, которое подойдёт определённой культуре на данном этапе развития, добавил Чаплин. Эксперт подчёркивает, что при выращивании к каждому растению нужен свой подход, и если взять на заметку эти простые советы, то хорошей рассаде и урожаю — быть.