В Госдуме предсказали Европе "террористический хаос" из-за акций с сожжением Корана
Депутат Шхагошев: Акции сожжения Корана могут погрузить ЕС в террористический хаос
Парламенты стран мира должны последовать примеру Госдумы и сделать свои заявления, осуждающие акции сожжения Корана в Швеции. Об этом заявил депутат ГД Адальби Шхагошев. По его словам, в противном случае вся Европа может погрузиться в "террористический хаос".
"Необходимы официальные заявления мировых парламентов, особенно европейских стран, по примеру постановления, принятого Государственной думой, которое осуждает сожжение Корана. Иначе Швеция погрузится в террористический хаос. Более того, не только Швеция, в террористический хаос может погрузиться вся Европа", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Кроме того, отметил народный избранник, если мировые парламенты осудят действия шведских властей, то это может спасти страны, "где допускают такие акции", от террористической угрозы.
Напомним, миграционное управление Швеции уже изучает законность пребывания в стране уроженца Ирака Салвана Момики, организовавшего несколько акций с сожжением Корана. Причиной стало "всплывшее" старое фото, на котором приезжий позирует с оружием.
ТАСС / ЕРА / SEDAT SUNA