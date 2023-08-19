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Регион
Опубликовано 19 августа 2023, 11:54

В Госдуме предсказали Европе "террористический хаос" из-за акций с сожжением Корана

Депутат Шхагошев: Акции сожжения Корана могут погрузить ЕС в террористический хаос

Парламенты стран мира должны последовать примеру Госдумы и сделать свои заявления, осуждающие акции сожжения Корана в Швеции. Об этом заявил депутат ГД Адальби Шхагошев. По его словам, в противном случае вся Европа может погрузиться в "террористический хаос".

"Необходимы официальные заявления мировых парламентов, особенно европейских стран, по примеру постановления, принятого Государственной думой, которое осуждает сожжение Корана. Иначе Швеция погрузится в террористический хаос. Более того, не только Швеция, в террористический хаос может погрузиться вся Европа", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, отметил народный избранник, если мировые парламенты осудят действия шведских властей, то это может спасти страны, "где допускают такие акции", от террористической угрозы.

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Напомним, миграционное управление Швеции уже изучает законность пребывания в стране уроженца Ирака Салвана Момики, организовавшего несколько акций с сожжением Корана. Причиной стало "всплывшее" старое фото, на котором приезжий позирует с оружием.

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ТАСС / ЕРА / SEDAT SUNA

Матвей Константинов
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