В Госдуме предсказали Европе "террористический хаос" из-за акций с сожжением Корана

Парламенты стран мира должны последовать примеру Госдумы и сделать свои заявления, осуждающие акции сожжения Корана в Швеции. Об этом заявил депутат ГД Адальби Шхагошев. По его словам, в противном случае вся Европа может погрузиться в "террористический хаос".

"Необходимы официальные заявления мировых парламентов, особенно европейских стран, по примеру постановления, принятого Государственной думой, которое осуждает сожжение Корана. Иначе Швеция погрузится в террористический хаос. Более того, не только Швеция, в террористический хаос может погрузиться вся Европа", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, отметил народный избранник, если мировые парламенты осудят действия шведских властей, то это может спасти страны, "где допускают такие акции", от террористической угрозы.