В Нидерландах радикал разорвал Коран перед посольством Турции
В Гааге лидер праворадикалов Вагенсвельд разорвал Коран у посольства Турции
В Нидерландах лидер группы ультраправых во время акции протеста перед посольством Турции в Гааге разорвал Коран, а затем растоптал его. Об этом сообщает AFP.
Как передаёт агентство, разорвал священную книгу мусульман лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд. Его жест разозлил порядка 50 участников контрдемонстрации, которых к посольству не пускали около 20 полицейских. В тот момент, когда Вагенсвельд разорвал Коран, часть протестующих стала бросать в него камни и даже попыталась догнать его, однако полицейские не позволили им это сделать.
В свою очередь, мэр Гааги Ян ван Занен признался, что городской совет дистанцируется от действий, противоречащих ценностям "уважительного и инклюзивного" города. Вместе с тем он заявил, что закон страны не даёт ему возможность запрещать такие мероприятия.
Ранее Лайф писал, что миграционное управление Швеции изучает основания для нахождения на территории королевства уроженца Ирака Салвана Момики, организовавшего несколько акций с сожжением Корана. В распоряжении правоохранителей оказались фотографии из прошлого 37-летнего мужчины, в том числе кадр, где он позирует с оружием.
Unsplash / ruddy.media