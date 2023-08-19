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18 августа, 22:37

В Нидерландах радикал разорвал Коран перед посольством Турции

В Гааге лидер праворадикалов Вагенсвельд разорвал Коран у посольства Турции

В Нидерландах лидер группы ультраправых во время акции протеста перед посольством Турции в Гааге разорвал Коран, а затем растоптал его. Об этом сообщает AFP.

Как передаёт агентство, разорвал священную книгу мусульман лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд. Его жест разозлил порядка 50 участников контрдемонстрации, которых к посольству не пускали около 20 полицейских. В тот момент, когда Вагенсвельд разорвал Коран, часть протестующих стала бросать в него камни и даже попыталась догнать его, однако полицейские не позволили им это сделать.

В свою очередь, мэр Гааги Ян ван Занен признался, что городской совет дистанцируется от действий, противоречащих ценностям "уважительного и инклюзивного" города. Вместе с тем он заявил, что закон страны не даёт ему возможность запрещать такие мероприятия.

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Ранее Лайф писал, что миграционное управление Швеции изучает основания для нахождения на территории королевства уроженца Ирака Салвана Момики, организовавшего несколько акций с сожжением Корана. В распоряжении правоохранителей оказались фотографии из прошлого 37-летнего мужчины, в том числе кадр, где он позирует с оружием.

Обложка ©

Unsplash / ruddy.media

Анатолий Симоненко
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