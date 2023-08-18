В Швеции прошла новая акция, на которой сожгли Коран. Демонстрация, одобренная накануне полицией, прошла у иранского посольства в Стокгольме.

Как сообщает газета Aftonbladet, организатор акции всё тот же — 37-летний уроженец Ирака Салван Момика. Во время акции женщина пыталась потушить подожжённую им священную книгу при помощи огнетушителя, однако её задержали полицейские, после чего Момика продолжил сжигать Коран.