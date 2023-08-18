Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 августа 2023, 16:03

В Стокгольме женщина попыталась помешать сжечь Коран

В Стокгольме прошла новая акция, на которой сожгли Коран

В Швеции прошла новая акция, на которой сожгли Коран. Демонстрация, одобренная накануне полицией, прошла у иранского посольства в Стокгольме.

В Стокгольме вновь сожгли Коран. Видео © Twitter / Johanhassanson

Как сообщает газета Aftonbladet, организатор акции всё тот же — 37-летний уроженец Ирака Салван Момика. Во время акции женщина пыталась потушить подожжённую им священную книгу при помощи огнетушителя, однако её задержали полицейские, после чего Момика продолжил сжигать Коран.

Сенатор уличила в лицемерии европейцев, одобривших публичное сожжение Корана
Сенатор уличила в лицемерии европейцев, одобривших публичное сожжение Корана

Как уже писал Лайф, в конце июня Момика уже сжигал священную книгу у мечети в центре города с разрешения полиции. А в начале августа уроженка Ирана Марьян Байрами устроила подобную акцию на берегу озера Меларен в присутствии полиции.

BannerImage

Twitter / Johanhassanson

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Швеция
  • Мировая политика
  • Религия
  • Политика
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar