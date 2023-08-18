В Стокгольме женщина попыталась помешать сжечь Коран
В Стокгольме прошла новая акция, на которой сожгли Коран
В Швеции прошла новая акция, на которой сожгли Коран. Демонстрация, одобренная накануне полицией, прошла у иранского посольства в Стокгольме.
В Стокгольме вновь сожгли Коран. Видео © Twitter / Johanhassanson
Как сообщает газета Aftonbladet, организатор акции всё тот же — 37-летний уроженец Ирака Салван Момика. Во время акции женщина пыталась потушить подожжённую им священную книгу при помощи огнетушителя, однако её задержали полицейские, после чего Момика продолжил сжигать Коран.
Как уже писал Лайф, в конце июня Момика уже сжигал священную книгу у мечети в центре города с разрешения полиции. А в начале августа уроженка Ирана Марьян Байрами устроила подобную акцию на берегу озера Меларен в присутствии полиции.
Twitter / Johanhassanson