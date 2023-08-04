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Регион
Опубликовано 4 августа 2023, 01:52

Уроженка Ирана сожгла Коран на костре в пригороде Стокгольма

В пригороде Стокгольма 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами сожгла Коран в мангале на берегу озера Меларен в присутствии полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Всё произошло на пляже Энгбюбадет недалеко от королевского дворца Дроттнингхольм. Женщина выкопала в песке яму и разожгла сухие ветки. На страницах священной книги она написала, что "это нелегитимное писание", вырывала их и бросала в костёр.

Уроженка Ирана сожгла Коран на пляже в пригороде Стокгольма. Видео © t.me/ТАСС

В Швеции у здания парламента прошла новая акция с сожжением Корана
В Швеции у здания парламента прошла новая акция с сожжением Корана

Посмотреть на акцию собрались в основном журналисты, однако также присутствовало и около пяти протестующих, которые требовали прекратить сожжение Корана и обзывали женщину. Один из них даже призвал её отправиться в Иран и сжечь книгу там, после чего Байрами выхватила горящие страницы из костра, однако в дело вмешались правоохранители, вставшие между конфликтующими сторонами.

Это уже не первая акция в Стокгольме с сожжением Корана. Так, в конце июня иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг священную книгу у мечети в центре города с разрешения полиции. Схожие демонстрации состоялись в датском Копенгагене.

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Кадр видео t.me / ТАСС

Юлия Коновалова
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