Уроженка Ирана сожгла Коран на костре в пригороде Стокгольма

Всё произошло на пляже Энгбюбадет недалеко от королевского дворца Дроттнингхольм. Женщина выкопала в песке яму и разожгла сухие ветки. На страницах священной книги она написала, что "это нелегитимное писание", вырывала их и бросала в костёр.

Посмотреть на акцию собрались в основном журналисты, однако также присутствовало и около пяти протестующих, которые требовали прекратить сожжение Корана и обзывали женщину. Один из них даже призвал её отправиться в Иран и сжечь книгу там, после чего Байрами выхватила горящие страницы из костра, однако в дело вмешались правоохранители, вставшие между конфликтующими сторонами.