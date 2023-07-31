В Швеции у здания парламента прошла новая акция с сожжением Корана
В Швеции прошла акция, на которой сожгли Коран. Демонстрация, одобренная полицией, прошла неподалёку от здания парламента в Стокгольме.
В Стокгольме вновь сожгли Коран. Видео © Twitter / AttentiveCEE
Её организаторы — мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведённых ранее подобных манифестаций. На площади Минтторгет собралось несколько десятков человек. Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, а затем подожгли страницы в середине тома. Они выбросили в мусорный ящик подожжённый экземпляр, а затем разорвали и кинули туда же ещё одну копию.
Стоявшие рядом с заграждением мусульмане громко протестовали против акции. Они хотели разобраться с её организаторами, но на их пути была полиция.
Ранее Лайф писал, что 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на проведение скандальной акции ему дала полиция Швеции. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции Хакан Фидан, подчеркнув, что такие антиисламские действия недопустимы. Позднее сообщалось, что в Стокгольме мусульмане вышли на митинг против акций с сожжением Корана.
Twitter / AttentiveCEE