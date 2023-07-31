В Швеции у здания парламента прошла новая акция с сожжением Корана

Её организаторы — мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведённых ранее подобных манифестаций. На площади Минтторгет собралось несколько десятков человек. Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, а затем подожгли страницы в середине тома. Они выбросили в мусорный ящик подожжённый экземпляр, а затем разорвали и кинули туда же ещё одну копию.