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25 июля, 14:50

Датские радикалы вновь сожгли Коран, на этот раз у Посольства Египта

Reuters: В Дании протестующие сожгли Коран у здания Посольства Египта

В Копенгагене пятеро членов радикальной группировки "Датские патриоты" сожгли Коран у здания Посольства Египта. Об этом сообщает Reuters. Видео распространилось в Сети.

Протестующие в Дании сожгли Коран у здания Посольства Египта. Видео © Twitter / sham_syrianews

Это уже третий подобный протест за последние дни. Так, 21 июля протестующие сожгли священную книгу мусульман и осквернили флаг Ирака перед посольством республики, а 24-го числа снова провели акцию с сожжением Корана.

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Напомним, 22 июля члены антиисламской и ультранационалистической маргинальной группы Danske Patrioter сожгли Коран перед Посольством Ирака в Копенгагене и растоптали флаг республики. Всем этим они хвастались миру в прямом эфире в соцсетях. МИД Дании назвал постыдным актом сожжение Корана.

Обложка ©

Twitter / sham_syrianews

Светлана Оперук
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