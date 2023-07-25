Датские радикалы вновь сожгли Коран, на этот раз у Посольства Египта
Reuters: В Дании протестующие сожгли Коран у здания Посольства Египта
В Копенгагене пятеро членов радикальной группировки "Датские патриоты" сожгли Коран у здания Посольства Египта. Об этом сообщает Reuters. Видео распространилось в Сети.
Протестующие в Дании сожгли Коран у здания Посольства Египта. Видео © Twitter / sham_syrianews
Это уже третий подобный протест за последние дни. Так, 21 июля протестующие сожгли священную книгу мусульман и осквернили флаг Ирака перед посольством республики, а 24-го числа снова провели акцию с сожжением Корана.
Напомним, 22 июля члены антиисламской и ультранационалистической маргинальной группы Danske Patrioter сожгли Коран перед Посольством Ирака в Копенгагене и растоптали флаг республики. Всем этим они хвастались миру в прямом эфире в соцсетях. МИД Дании назвал постыдным актом сожжение Корана.
Twitter / sham_syrianews