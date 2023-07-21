МИД Турции осудил акцию с осквернением Корана в Швеции

МИД Турции отреагировал на акцию с осквернением Корана, которая прошла в четверг в Стокгольме. Об этом сообщают турецкие СМИ.

"Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу — Коран, совершённое 20 июля перед зданием Посольства Ирака в Стокгольме, — говорится в заявлении ведомства.

Анкара ожидает от Стокгольма принятия сдерживающих мер для предотвращения подобных преступлений и выражает готовность работать со странами, где происходят такие нападения, в сфере "борьбы с исламофобией, ксенофобией, расизмом и дискриминацией".

Участники акции не стали сжигать Коран перед иранским посольством в Стокгольме, однако один из них потоптался на священной книге и пнул её. По данным AFP, это сделал 37-летний Салван Момика, который ранее сжёг Коран возле главной мечети шведской столицы.