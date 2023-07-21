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Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 02:33

МИД Турции осудил акцию с осквернением Корана в Швеции

Участник протестной акции пинает Коран у здания Посольства Ирака в Стокгольме. Обложка © ТАСС / EPA / Oscar Olsson

Участник протестной акции пинает Коран у здания Посольства Ирака в Стокгольме. Обложка © ТАСС / EPA / Oscar Olsson

МИД Турции отреагировал на акцию с осквернением Корана, которая прошла в четверг в Стокгольме. Об этом сообщают турецкие СМИ.

"Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу — Коран, совершённое 20 июля перед зданием Посольства Ирака в Стокгольме, — говорится в заявлении ведомства.

Анкара ожидает от Стокгольма принятия сдерживающих мер для предотвращения подобных преступлений и выражает готовность работать со странами, где происходят такие нападения, в сфере "борьбы с исламофобией, ксенофобией, расизмом и дискриминацией".

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Участники акции не стали сжигать Коран перед иранским посольством в Стокгольме, однако один из них потоптался на священной книге и пнул её. По данным AFP, это сделал 37-летний Салван Момика, который ранее сжёг Коран возле главной мечети шведской столицы.

А ранее Правительство Ирака официально проинформировало Швецию о намерении разорвать дипломатические отношения, если акция с сожжением Корана в Стокгольме повторится. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра страны.

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Лариса Сафронова
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