МИД Турции осудил акцию с осквернением Корана в Швеции
Участник протестной акции пинает Коран у здания Посольства Ирака в Стокгольме. Обложка © ТАСС / EPA / Oscar Olsson
МИД Турции отреагировал на акцию с осквернением Корана, которая прошла в четверг в Стокгольме. Об этом сообщают турецкие СМИ.
"Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу — Коран, совершённое 20 июля перед зданием Посольства Ирака в Стокгольме, — говорится в заявлении ведомства.
Анкара ожидает от Стокгольма принятия сдерживающих мер для предотвращения подобных преступлений и выражает готовность работать со странами, где происходят такие нападения, в сфере "борьбы с исламофобией, ксенофобией, расизмом и дискриминацией".
Участники акции не стали сжигать Коран перед иранским посольством в Стокгольме, однако один из них потоптался на священной книге и пнул её. По данным AFP, это сделал 37-летний Салван Момика, который ранее сжёг Коран возле главной мечети шведской столицы.
А ранее Правительство Ирака официально проинформировало Швецию о намерении разорвать дипломатические отношения, если акция с сожжением Корана в Стокгольме повторится. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра страны.