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26 июля, 21:58

Датские радикалы вновь сожгли Коран в Копенгагене

Группировка "Датские патриоты" сожгла Коран у Посольства Ирака в Копенгагене

Экстремисты из группировки "Датские патриоты" 26 июля устроили акцию сожжения Корана напротив Посольства Ирака в Копенгагене. Организаторы акции вели трансляцию в соцсетях.

Двое молодых людей сожгли священную книгу и иракский флаг.

Датские националисты сожгли Коран и хвастались всему миру в прямом эфире

Датские националисты сожгли Коран и хвастались всему миру в прямом эфире

Аналогичные акции сожжения ранее провели в Швеции. 28 июня у мечети в центре Стокгольма мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран, получив на это разрешение от полиции. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о недопустимости подобных антиисламских действий, инциденты осудил и президент России Владимир Путин. 14 июля в полиции Швеции заявили, что не согласовывают акции сожжения религиозных книг. На следующий день у Посольства Израиля в Стокгольме прошла акция по сожжению Торы и Библии, но она получила неожиданный поворот.

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Кадр видео Twitter / sham_syrianews

Юлия Коновалова
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