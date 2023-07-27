Датские радикалы вновь сожгли Коран в Копенгагене
Группировка "Датские патриоты" сожгла Коран у Посольства Ирака в Копенгагене
Экстремисты из группировки "Датские патриоты" 26 июля устроили акцию сожжения Корана напротив Посольства Ирака в Копенгагене. Организаторы акции вели трансляцию в соцсетях.
Двое молодых людей сожгли священную книгу и иракский флаг.
Аналогичные акции сожжения ранее провели в Швеции. 28 июня у мечети в центре Стокгольма мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран, получив на это разрешение от полиции. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о недопустимости подобных антиисламских действий, инциденты осудил и президент России Владимир Путин. 14 июля в полиции Швеции заявили, что не согласовывают акции сожжения религиозных книг. На следующий день у Посольства Израиля в Стокгольме прошла акция по сожжению Торы и Библии, но она получила неожиданный поворот.
Кадр видео Twitter / sham_syrianews