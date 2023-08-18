В Швеции заинтересовались законностью нахождения в стране главного сжигателя Коранов

В распоряжении правоохранителей оказались фотографии из прошлого 37-летнего Момики в Ираке, в том числе есть кадр, где он позирует с оружием. В связи с этим управление завело на него дело по пересмотру изначально предоставленного статуса политического беженца. Акции с сожжением священной книги мигрант устраивал у стокгольмской мечети, посольства и парламента Ирака, а последняя прошла у Посольства Ирана. Кстати, сразу же после неё фигуранта пригласили на встречу с представителями управления.