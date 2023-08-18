В Швеции заинтересовались законностью нахождения в стране главного сжигателя Коранов
SVT: В Швеции изучат основания для нахождения в стране сжигателя Коранов
Салван Момика. Обложка © Twitter / gundemedairhs
Миграционное управление Швеции изучает основания для нахождения на территории королевства уроженца Ирака Салвана Момики, организовавшего несколько акций с сожжением Корана, сообщает телеканал SVT.
В распоряжении правоохранителей оказались фотографии из прошлого 37-летнего Момики в Ираке, в том числе есть кадр, где он позирует с оружием. В связи с этим управление завело на него дело по пересмотру изначально предоставленного статуса политического беженца. Акции с сожжением священной книги мигрант устраивал у стокгольмской мечети, посольства и парламента Ирака, а последняя прошла у Посольства Ирана. Кстати, сразу же после неё фигуранта пригласили на встречу с представителями управления.
"Могу подтвердить, что встреча была, однако раскрыть содержание разговора не могу", — приводит телеканал слова пресс-секретаря Миграционного управления Швеции Еспера Тенгрута.
Как ранее сообщал Лайф, очередная протестная акция иракского мигранта Момики прошла 18 августа у Посольства Ирана в Стокгольме. Во время перформанса со сжиганием священного писания неизвестная женщина бросилась тушить Коран, но была задержана за это полицией.