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Регион
Опубликовано 18 августа 2023, 21:39

В Швеции заинтересовались законностью нахождения в стране главного сжигателя Коранов

SVT: В Швеции изучат основания для нахождения в стране сжигателя Коранов

Салван Момика. Обложка © Twitter / gundemedairhs

Салван Момика. Обложка © Twitter / gundemedairhs

Миграционное управление Швеции изучает основания для нахождения на территории королевства уроженца Ирака Салвана Момики, организовавшего несколько акций с сожжением Корана, сообщает телеканал SVT.

В распоряжении правоохранителей оказались фотографии из прошлого 37-летнего Момики в Ираке, в том числе есть кадр, где он позирует с оружием. В связи с этим управление завело на него дело по пересмотру изначально предоставленного статуса политического беженца. Акции с сожжением священной книги мигрант устраивал у стокгольмской мечети, посольства и парламента Ирака, а последняя прошла у Посольства Ирана. Кстати, сразу же после неё фигуранта пригласили на встречу с представителями управления.

"Могу подтвердить, что встреча была, однако раскрыть содержание разговора не могу", — приводит телеканал слова пресс-секретаря Миграционного управления Швеции Еспера Тенгрута.

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Как ранее сообщал Лайф, очередная протестная акция иракского мигранта Момики прошла 18 августа у Посольства Ирана в Стокгольме. Во время перформанса со сжиганием священного писания неизвестная женщина бросилась тушить Коран, но была задержана за это полицией.

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Наталья Исакова
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