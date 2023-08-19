Родителям объяснили, куда жаловаться, если ребёнок травмировался на детской площадке

Если ребёнок травмировался на детской площадке, можно обратиться в прокуратуру или суд — в зависимости от обстоятельств дела. Об этом в комментарии Лайфу рассказала адвокат Гюзель Жубанова.

По словам юриста, детские площадки должны отвечать требованиям, изложенным в следующих документах: ГОСТ Р 52301-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования" и ГОСТ Р 52169-2012 "Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования".

"Если детская площадка не будет соответствовать требованиям к качеству и безопасности, которые сформулированы в этих документах, то её владелец (эксплуатант) будет отвечать и за такое несоответствие", – отметила эксперт.

По словам Жубановой, все детские площадки должны быть оснащены информационными табличками, где указываются возрастные ограничения для посетителей, правила пользования, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, а также куда следует сообщать о поломке или неисправности оборудования.

Эксплуатантом детских игровых и спортивных площадок, разъяснила специалист, признаётся общество, организация, корпорация, объединение или частное лицо с соответствующими полномочиями и ответственностью за использование оборудования. По её словам, в качестве эксплуатанта обычно выступает управляющая организация, обслуживающая многоквартирный дом, в общее имущество собственников которого входит площадка.

Кроме того, собеседница Лайфа подчеркнула, что Верховный суд РФ неоднократно подтверждал ответственность управляющих организаций за эксплуатацию детских площадок, не соответствующих требованиям безопасности.

"Если ребёнок травмировался на детской площадке в связи с неисправностью оборудования, то можно обратиться с соответствующим заявлением о привлечении виновных лиц к уголовной, гражданской, административной ответственности в прокуратуру, суд в зависимости от обстоятельств дела", — заключила Гюзель Жубанова.