"За чей счёт банкет?": В идее установить камеры на детских площадках нашли главный минус

Предложение установить камеры наблюдения на детских площадках по всей стране имеет рациональные корни, однако главный вопрос — кто будет за это платить. Так соответствующее предложение прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

"За чей счёт банкет? <...> Если повесить расходы на регионы, то, скорее всего, большинство регионов не потянут такое удовольствие. Если же будет федеральный бюджет выделять средства, то в рамках страны это будут просто колоссальные суммы", — заявила омбудсмен.

В интервью радио "Комсомольская правда" она отметила, что в целом усиление контроля за детьми в местах общего пользования действительно необходимо, однако всё упирается как раз в денежный вопрос, ведь речь о "десятках и сотнях миллиардов рублей".

Что касается плюсов идеи, то правоохранительные органы получат дополнительный источник информации при расследовании преступлений, да и нарушители будут дважды думать, прежде чем идти на преступление под камерами.