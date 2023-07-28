Хоррор в Бибирево: Неадекват в балаклаве и с ножом распугал молодёжь на детской площадке

Московская полиция ищет странного мужчину, который в балаклаве и с ножом гонялся за жителями многоэтажки в Бибирево. Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, неадекват угрожал, что всех там перережет.

В Москве полиция ищет мужчину, который угрожал ножом жителям многоэтажки. Видео © SHOT

Страшное начало происходить накануне около 22 вечера во дворе на Плещеева. На детской площадке гуляла компания парней и девушек. В этот момент в лучших хоррор-традициях к ним подошёл неизвестный со скрытым лицом и большим ножом. Отдыхающие с криками начали убегать. Мужчина — за ними. В итоге все спрятались в подъезде. Напуганные местные уверяют, что захлопнули дверь прямо перед носом у неизвестного, но тот даже разбил стекло.

Попасть внутрь у него так и не вышло. Кто это был, сейчас выясняется.