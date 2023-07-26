Неадекватный догхантер кошмарит жителей элитного ЖК в Москве, угрожая убить их собак

В элитном ЖК "Матч поинт" в Москве появился неадекватный догхантер, грозящий жильцам расстрелять их питомцев и рассыпать яд по двору. Об этом сообщает Mash.

Неизвестный угрожает отравить и расстрелять всех собак жильцов элитного ЖК "Матч поинт" в Москве. Видео © Telegram / Mash

Как рассказала одна из местных жительниц, всё началось 14 июля, когда к ней на улице прицепился мужчина по имени Ислам. Она прогуливалась со своим французским бульдогом, когда к ней подошёл незнакомец и стал выдвигать непонятные условия — чтобы собаку он здесь больше не видел. По словам девушки, все жильцы культурные и выгуливают питомцев за пределами ЖК, однако неадекват настаивал, что им запрещено даже выводить их из подъезда.

После этого история начала набирать обороты: Ислам нанял несколько агрессивных мужчин, которые теперь дежурят во дворе и ловят всех собачников. Неадекваты угрожают, что раскидают яд и перестреляют всех питомцев. Заявление в полицию уже написано, а пока жильцы хотят проверить их на прочность и одновременно выйти на прогулку с питомцами всем ЖК или даже районом.