Регион

Уведомления отключены

26 июля, 14:35

Неадекватный догхантер кошмарит жителей элитного ЖК в Москве, угрожая убить их собак

Mash: Неизвестный угрожает убить собак жильцов элитного ЖК в Москве

В элитном ЖК "Матч поинт" в Москве появился неадекватный догхантер, грозящий жильцам расстрелять их питомцев и рассыпать яд по двору. Об этом сообщает Mash.

Неизвестный угрожает отравить и расстрелять всех собак жильцов элитного ЖК "Матч поинт" в Москве. Видео © Telegram / Mash

Как рассказала одна из местных жительниц, всё началось 14 июля, когда к ней на улице прицепился мужчина по имени Ислам. Она прогуливалась со своим французским бульдогом, когда к ней подошёл незнакомец и стал выдвигать непонятные условия — чтобы собаку он здесь больше не видел. По словам девушки, все жильцы культурные и выгуливают питомцев за пределами ЖК, однако неадекват настаивал, что им запрещено даже выводить их из подъезда.

После этого история начала набирать обороты: Ислам нанял несколько агрессивных мужчин, которые теперь дежурят во дворе и ловят всех собачников. Неадекваты угрожают, что раскидают яд и перестреляют всех питомцев. Заявление в полицию уже написано, а пока жильцы хотят проверить их на прочность и одновременно выйти на прогулку с питомцами всем ЖК или даже районом.

Уфимка пыталась защитить своего пуделя от злых псов и оказалась избита их хозяевами

Уфимка пыталась защитить своего пуделя от злых псов и оказалась избита их хозяевами

Ранее москвичка пожаловалась на лекарство от паразитов OkVet, которое чуть не убило её собак. Теперь девушка требует снять с продажи опасный для хвостатых препарат.

Обложка ©

Telegram / Mash

Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров