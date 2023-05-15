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15 мая, 08:52

Уфимка пыталась защитить своего пуделя от злых псов и оказалась избита их хозяевами

Mash Batash: В Уфе собачники избили женщину, пытавшуюся спасти пуделя от псов

В Уфе двое собачников спустили псов без намордников на старого пуделя, а затем избили его хозяйку, которая кинулась на защиту питомца. Об этом сообщает Mash Batash.

  • Пострадавший пудель. Фото © Mash Batash
    Пострадавший пудель. Фото © Mash Batash
  • Пострадавший пудель. Фото © Mash Batash
    Пострадавший пудель. Фото © Mash Batash
  • Пострадавшая женщина. Фото © Mash Batash
    Пострадавшая женщина. Фото © Mash Batash
  • Пострадавшая женщина. Фото © Mash Batash
    Пострадавшая женщина. Фото © Mash Batash

Пострадавший пудель. Фото © Mash Batash

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Как отмечает телеграм-канал, животные набросились и чуть не разорвали на куски маленькую собачку. К счастью, хозяйка смогла вовремя отогнать агрессивных псов. Но их владельцы оказались не менее агрессивны. Утверждается, что они принялись избивать 49-летнюю женщину, а как только увидели кровь, убежали. На обоих мужчин написано заявление в полицию.

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Ранее Лайф сообщал, что в Приморье овчарка на самовыгуле насмерть растерзала собаку на руках у хозяйки. Кадры жуткого нападения появились в соцсетях.

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Mash Batash

Никита Никонов
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