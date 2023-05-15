Уфимка пыталась защитить своего пуделя от злых псов и оказалась избита их хозяевами

В Уфе двое собачников спустили псов без намордников на старого пуделя, а затем избили его хозяйку, которая кинулась на защиту питомца. Об этом сообщает Mash Batash .

Как отмечает телеграм-канал, животные набросились и чуть не разорвали на куски маленькую собачку. К счастью, хозяйка смогла вовремя отогнать агрессивных псов. Но их владельцы оказались не менее агрессивны. Утверждается, что они принялись избивать 49-летнюю женщину, а как только увидели кровь, убежали. На обоих мужчин написано заявление в полицию.