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12 мая, 12:39

В Бийске бездомный пёс напал на четырёхлетнюю девочку и едва не лишил её глаза

Очередной случай нападения собаки на ребёнка зафиксирован в Алтайском крае. Там четырёхлетняя девочка едва не лишилась глаза, столкнувшись с бездомным псом на детской площадке.

"В результате нападения собаки у девочки пострадали лицо и глаз, ребёнок едва не лишился глаза и сейчас проходит лечение", — приводит РИА "Новости" слова источника в экстренных службах региона.

Проверку по факту инцидента проводит Прокуратура города Бийска. Правоохранители проверят, насколько эффективно органы местного самоуправления реализуют свои полномочия по отлову безнадзорных животных.

Эксперт увидел "напускную гуманность" в спорах об усыплении бездомных собак

Эксперт увидел "напускную гуманность" в спорах об усыплении бездомных собак

Ранее на Чукотке стая бездомных собак напала на первоклассника в пригороде Певека. Ребёнок находился без присмотра родителей. В больницу его доставили случайные свидетели нападения. А в Иркутской области стая собак насмерть растерзала 63-летнего мужчину. Волна инцидентов породила дискуссии на тему ужесточения текущего законодательства по отношению к бездомным животным. Так, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил усыплять собак, которых после отлова не забирают из приютов.

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Unsplash

Марина Калегина
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