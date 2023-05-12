В Бийске бездомный пёс напал на четырёхлетнюю девочку и едва не лишил её глаза

Очередной случай нападения собаки на ребёнка зафиксирован в Алтайском крае. Там четырёхлетняя девочка едва не лишилась глаза, столкнувшись с бездомным псом на детской площадке.

"В результате нападения собаки у девочки пострадали лицо и глаз, ребёнок едва не лишился глаза и сейчас проходит лечение", — приводит РИА "Новости" слова источника в экстренных службах региона.