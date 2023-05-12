В Бийске бездомный пёс напал на четырёхлетнюю девочку и едва не лишил её глаза
Очередной случай нападения собаки на ребёнка зафиксирован в Алтайском крае. Там четырёхлетняя девочка едва не лишилась глаза, столкнувшись с бездомным псом на детской площадке.
"В результате нападения собаки у девочки пострадали лицо и глаз, ребёнок едва не лишился глаза и сейчас проходит лечение", — приводит РИА "Новости" слова источника в экстренных службах региона.
Проверку по факту инцидента проводит Прокуратура города Бийска. Правоохранители проверят, насколько эффективно органы местного самоуправления реализуют свои полномочия по отлову безнадзорных животных.
Ранее на Чукотке стая бездомных собак напала на первоклассника в пригороде Певека. Ребёнок находился без присмотра родителей. В больницу его доставили случайные свидетели нападения. А в Иркутской области стая собак насмерть растерзала 63-летнего мужчину. Волна инцидентов породила дискуссии на тему ужесточения текущего законодательства по отношению к бездомным животным. Так, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил усыплять собак, которых после отлова не забирают из приютов.