В Иркутской области стая собак растерзала 63-летнего мужчину

В Усолье-Сибирском Иркутской области стая собак загрызла насмерть 63-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"8 мая возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, № 8А, было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями... Следователями СК установлено, что мужчину покусали собаки. От полученных ран он скончался на месте происшествия", — говорится в опубликованном сообщении.

Прокуратура Усолья-Сибирского взяла на контроль расследование уголовного дела и инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям местных властей в сфере исполнения законодательства о санитарном благополучии населения при содержании безнадзорных животных.