В Иркутской области стая собак растерзала 63-летнего мужчину
В Усолье-Сибирском Иркутской области стая собак загрызла насмерть 63-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"8 мая возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, № 8А, было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями... Следователями СК установлено, что мужчину покусали собаки. От полученных ран он скончался на месте происшествия", — говорится в опубликованном сообщении.
Прокуратура Усолья-Сибирского взяла на контроль расследование уголовного дела и инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям местных властей в сфере исполнения законодательства о санитарном благополучии населения при содержании безнадзорных животных.
Напомним, в последнее время в России участились случаи нападений стай бездомных собак. В Оренбурге животные растерзали восьмилетнего мальчика во время прогулки. В Госдуме обвинили в трагедии местные власти, а губернатор региона Денис Паслер потребовал отловить бродячих псов. Уже задержан первый подозреваемый по этому делу. Другая трагедия произошла в Астрахани: тело женщины 1979 года рождения со следами укусов собак нашли на парковке.
Волна инцидентов породила дискуссии на тему ужесточения текущего законодательства по отношению к бездомным животным. Так, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил усыплять собак, которых после отлова не забирают из приютов.
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