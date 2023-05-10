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10 мая, 12:07

В Иркутской области стая собак растерзала 63-летнего мужчину

В Усолье-Сибирском Иркутской области стая собак загрызла насмерть 63-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"8 мая возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища по адресу г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, № 8А, было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями... Следователями СК установлено, что мужчину покусали собаки. От полученных ран он скончался на месте происшествия", говорится в опубликованном сообщении.

Прокуратура Усолья-Сибирского взяла на контроль расследование уголовного дела и инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям местных властей в сфере исполнения законодательства о санитарном благополучии населения при содержании безнадзорных животных.

В Петербурге выступили против убийства бродячих псов из-за растерзанного стаей детдомовца

В Петербурге выступили против убийства бродячих псов из-за растерзанного стаей детдомовца

Напомним, в последнее время в России участились случаи нападений стай бездомных собак. В Оренбурге животные растерзали восьмилетнего мальчика во время прогулки. В Госдуме обвинили в трагедии местные власти, а губернатор региона Денис Паслер потребовал отловить бродячих псов. Уже задержан первый подозреваемый по этому делу. Другая трагедия произошла в Астрахани: тело женщины 1979 года рождения со следами укусов собак нашли на парковке.

Волна инцидентов породила дискуссии на тему ужесточения текущего законодательства по отношению к бездомным животным. Так, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил усыплять собак, которых после отлова не забирают из приютов.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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