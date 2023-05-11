Собаки искусали первоклассника на Чукотке, его спасли прохожие

Бродячие собаки напали на первоклассника в пригороде Певека на Чукотке. Всё произошло 8 мая, сообщил в телеграм-канале глава городского округа Иван Леюшкин.

Ребёнок находился без присмотра родителей, когда на него напали животные. В больницу со множественными укусами его доставили случайные свидетели происшествия.

"Мальчику была оказана вся необходимая первичная медицинская и психологическая помощь. В настоящее время ребёнок продолжает лечение, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает", — отметил Леюшкин.

Сотрудники местной ветеринарной станции пытаются выловить стаю, но пока безуспешно. Региональное управление Следственного комитета начало проверку, в ходе неё будет дана оценка действиям ответственных за обращение с бездомными животными должностных лиц.