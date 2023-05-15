В Приморье овчарка на самовыгуле насмерть растерзала собаку на руках у хозяйки

В Дальнегорске страшная участь постигла маленькую собаку, сидящую на руках у хозяйки: на животное напала агрессивная овчарка на самовыгуле и растерзала на глазах у женщины. О деталях истории пишет "КП – Дальний Восток".

Страшные кадры нападения злой овчарки на маленькую собаку. Видео © t.me / Administration_dalnegorsk

В Сети появились кадры жуткого нападения. На них видно, что большая собака разгуливает без намордника и поводка, а увидев женщину с питомцем, сразу же кидается на пёсика. Хозяйка тщетно пыталась отбить свою собачку от агрессора, но не получилось. На помощь ей пришёл прохожий, который пнул овчарку, после чего она убежала. Правда, маленькому псу это не помогло.

Как оказалось, погибшую собаку звали Маруся, в семье она прожила целых пять лет. Её хозяйка Ирина рассказала, что сразу обратилась в ветклиники, на просьбы о помощи откликнулись два врача. Собаку лечили, но она так и не смогла оправиться: умерла на операционном столе.

"Заявление в полицию мы написали, сделали судебную экспертизу. У Марусеньки не было шансов на спасение. Это мой золотой ребёнок, моя бусинка. Пять лет назад я и не могла предположить, что эта малышка так влезет мне в душу. Я пыталась защитить её, но не получилось. А эта сытая овчарка теперь сидит дома", — призналась Ирина.