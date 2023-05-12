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12 мая, 04:05

Собака атаковала мальчика сзади на Сахалине, ребёнка госпитализировали

Собака напала на мальчика в сахалинском посёлке Шахтёрск

Собака напала на мальчика в сахалинском посёлке Шахтёрск. Следственный комитет проводит проверку после сообщений о случившемся в местных СМИ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, будет дана оценка действиям ответственных за обращение с бездомными животными должностных лиц и принято процессуальное решение.

Собака напала на ребёнка сзади, когда он шёл по улице. Было это безнадзорное животное или нет, неизвестно. С рваными ранами спины мальчика доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Аналогичное происшествие 8 мая произошло на Чукотке. Стая собак напала на первоклассника в пригороде Певека. Ребёнок находился без присмотра родителей. В больницу его доставили случайные свидетели происшествия.

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Unsplash

Ольга Платонова
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