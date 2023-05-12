Собака атаковала мальчика сзади на Сахалине, ребёнка госпитализировали

Собака напала на мальчика в сахалинском посёлке Шахтёрск. Следственный комитет проводит проверку после сообщений о случившемся в местных СМИ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, будет дана оценка действиям ответственных за обращение с бездомными животными должностных лиц и принято процессуальное решение.

Собака напала на ребёнка сзади, когда он шёл по улице. Было это безнадзорное животное или нет, неизвестно. С рваными ранами спины мальчика доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.