Собака атаковала мальчика сзади на Сахалине, ребёнка госпитализировали
Собака напала на мальчика в сахалинском посёлке Шахтёрск
Собака напала на мальчика в сахалинском посёлке Шахтёрск. Следственный комитет проводит проверку после сообщений о случившемся в местных СМИ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, будет дана оценка действиям ответственных за обращение с бездомными животными должностных лиц и принято процессуальное решение.
Собака напала на ребёнка сзади, когда он шёл по улице. Было это безнадзорное животное или нет, неизвестно. С рваными ранами спины мальчика доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Аналогичное происшествие 8 мая произошло на Чукотке. Стая собак напала на первоклассника в пригороде Певека. Ребёнок находился без присмотра родителей. В больницу его доставили случайные свидетели происшествия.
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