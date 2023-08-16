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Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 15:30
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В Госдуме предложили оборудовать детские площадки камерами наблюдения

Депутат Чернышов призвал оборудовать детские площадки системами видеонаблюдения

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил оборудовать все детские площадки в РФ системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн. Соответствующее обращение он направил заместителю председателя кабмина Марату Хуснуллину. Депутат считает, что проект надо реализовывать поэтапно в течение трёх-пяти лет.

"Родители смогут подключаться к трансляции и контролировать безопасность детей в режиме реального времени, пресекать потенциально опасные игры, а также своевременно реагировать на появление на детских площадках посторонних лиц", — приводит RT фрагмент обращения.

Чернышов считает, что это позволит повысить безопасность детей и предотвратить преступления. По мнению парламентария, такое новшество облегчит расследование инцидентов и ускорит задержание виновных, а также снизит вероятность вандализма. Как считает депутат, пилотной территорией может стать Москва.

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Ранее Лайф писал, что в Москве неадекват в балаклаве и с ножом распугал молодёжь на детской площадке. Мужчина угрожал, что всех перережет.

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ТАСС / Марина Круглякова

Никита Осипов
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