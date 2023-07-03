В России хотят обязать строительные фирмы ставить в домах окна с защитой от падения детей
Адвокат Воробьёва предложила обязать застройщиков в РФ ставить окна с защитой
Чтобы малолетние дети перестали гибнуть в результате падения из окна, нужно обязать застройщиков или производителей окон обеспечивать наличие защитного механизма. Об этом сказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" адвокат Яна Воробьёва.
"Например, создать стандарт качества или ГОСТ для строительства новых домов: любое устанавливаемое окно в доме должно иметь этот [защитный] механизм. Или нужно обязать производителей окон предусматривать комплектацию окон с защитными механизмами", — пояснила она.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова согласилась с инициативой и подчеркнула, что возлагать аналогичную обязанность на родителей бесполезно. Ведь невозможно обойти все квартиры и узнать, в каких семьях решётки или блокираторы ставятся на окна, и штрафы тут не помогут, добавила она.
По словам Мишоновой, на данный момент приходится ограничиваться просветительской работой, постоянно напоминать взрослым об ответственности за жизнь малыша и убеждать добровольно покупать защиту на окна. Что касается вменения этой обязанности, например, строительным компаниям, то пока этот вопрос законодателями не обсуждался.
Ранее блогер Арина Шальнова рассказала, что её двухлетняя дочь Эмили выпала из окна квартиры на пятом этаже и умерла в больнице в свой день рождения. Теперь женщина винит во всём себя и продолжает постить видео с погибшей девочкой.
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