В России хотят обязать строительные фирмы ставить в домах окна с защитой от падения детей

Чтобы малолетние дети перестали гибнуть в результате падения из окна, нужно обязать застройщиков или производителей окон обеспечивать наличие защитного механизма. Об этом сказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" адвокат Яна Воробьёва.

"Например, создать стандарт качества или ГОСТ для строительства новых домов: любое устанавливаемое окно в доме должно иметь этот [защитный] механизм. Или нужно обязать производителей окон предусматривать комплектацию окон с защитными механизмами", — пояснила она.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова согласилась с инициативой и подчеркнула, что возлагать аналогичную обязанность на родителей бесполезно. Ведь невозможно обойти все квартиры и узнать, в каких семьях решётки или блокираторы ставятся на окна, и штрафы тут не помогут, добавила она.

По словам Мишоновой, на данный момент приходится ограничиваться просветительской работой, постоянно напоминать взрослым об ответственности за жизнь малыша и убеждать добровольно покупать защиту на окна. Что касается вменения этой обязанности, например, строительным компаниям, то пока этот вопрос законодателями не обсуждался.