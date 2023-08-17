Родителям посоветовали надевать на детей GPS-браслеты, чтобы не терять их в толпе

Чтобы ребёнок не потерялся во время массовых мероприятий и в людных местах, его необходимо одеть в яркое и держать за руку. Об этом рассказали поисковики из добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза алерт".

Эксперты советуют также сфотографировать ребёнка в полный рост перед выходом в той одежде, в которой он пойдёт гулять, пишет ЕАН. Кроме того, необходимо, чтобы он выучил наизусть номера телефонов родителей, а в карманах его одежды стоит оставлять записки с контактами.

"Объясняйте ребёнку, что, если он потеряется, вы обязательно будете его искать", — указали в "Лизе алерт".

Ребёнку необходимо донести, что в экстренном случае нужно оставаться на месте и никуда не уходить, ждать помощи. В случае пропажи ему нужно обратиться к безопасному взрослому — полицейскому, взрослому с ребёнком, сотруднику ТЦ или охраннику. У них нужно попросить связаться с родителями.

По возможности необходимо давать детям браслеты или часы с GPS-трекером, чтобы можно было отследить их местонахождение. Также во время прогулки нужно договориться с ребёнком о месте встречи в экстренном случае. Это должен быть крупный объект, который легко найти.