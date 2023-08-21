Зятьям раскрыли 3 психологических приёма, чтоб не дать отношениям с тёщей скатиться в ад
Психолог Безгина назвала уважение семейных традиций ключом к дружбе с тёщей
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Отношения с тёщей — непростой вопрос для многих россиян. Чтобы поддерживать с ней хорошие отношения, мужчине важно соблюдать три главных правила: быть внимательным к семейным традициям, почтительно относиться к личным границам и проявлять уважение к родителям супруги. Об этом рассказала психолог Наталья Безгина.
"Вы можете не любить тёщу, но уважать — обязательно. И наоборот. Соблюдайте личные границы. Относитесь к тёще так, как вы хотели бы, чтобы к вашей матери относился близкий человек: не оскорбляйте, предлагайте помощь, не подчёркивайте недостатки, не будьте высокомерным", — посоветовала психолог в беседе с NEWS.ru.
Эксперт напомнила, что ссоры на бытовой почве — частая ситуация для живущих вместе людей. В такие моменты у многих может возникнуть большой соблазн сорвать злость на ком-то, кто попадётся под руку, но от этого нужно воздержаться. Родственники жены не несут ответственности за её конфликты с мужем, поэтому не надо пытаться помириться с супругой за счёт испорченных отношений с её мамой, отчитывая ту, что она виновата в плохом воспитании дочери.
А ещё Безгина призвала не игнорировать семейные традиции родственников. Родители часто выступают хранителями разнообразных обычаев, наплевательское отношение к которым может стать причиной конфликтов и напряжённых отношений тёщи с её зятем. Чтобы этого избежать, можно выбрать для себя несколько самых важных традиционных семейных праздников и относиться к ним со вниманием и ответственностью.
"Важно выделить несколько традиционных праздников и продолжать традиции. Пусть это будут не все, но наиболее важные и близкие вам", — подытожила Безгина.
Тема сложная, трёх правил может оказаться недостаточно, поэтому у Лайфа есть и другие советы от психолога о том, как подружиться с тёщей. Например, стоит заранее обговорить темы, которые можно обсуждать в широком семейном кругу и те, которые затрагиваться не должны.