Зятьям раскрыли 3 психологических приёма, чтоб не дать отношениям с тёщей скатиться в ад

Отношения с тёщей — непростой вопрос для многих россиян. Чтобы поддерживать с ней хорошие отношения, мужчине важно соблюдать три главных правила: быть внимательным к семейным традициям, почтительно относиться к личным границам и проявлять уважение к родителям супруги. Об этом рассказала психолог Наталья Безгина.

Эксперт напомнила, что ссоры на бытовой почве — частая ситуация для живущих вместе людей. В такие моменты у многих может возникнуть большой соблазн сорвать злость на ком-то, кто попадётся под руку, но от этого нужно воздержаться. Родственники жены не несут ответственности за её конфликты с мужем, поэтому не надо пытаться помириться с супругой за счёт испорченных отношений с её мамой, отчитывая ту, что она виновата в плохом воспитании дочери.