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26 августа, 06:41
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В США решили испробовать новый способ казни заключённых

AP: В США намерены впервые казнить заключённого с помощью чистого азота

В США хотят испробовать новый способ казни заключённых. Как сообщает AP, Алабама может стать первым штатом, в котором человека казнят с помощью чистого азота.

Уточняется, что способ казни с помощью азотной гипоксии хотят применить к Кеннету Юджину Смиту, которого не казнили в 2022 году. Тогда не смогли ввести смертельную инъекцию. Установить новую дату и способ казни у верховного суда запросил офис генпрокурора штата.

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Агентство сообщает, что данный способ казни разрешён в трёх американских штатах. Однако он ещё ни разу нигде не применялся. При азотной гипоксии приговорённого на казнь лишают кислорода и дают дышать только азотом.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в США приговорили к смертной казни Роберта Боуэрса, убившего 11 человек в синагоге города Питтсбург в 2018 году. Это первый подобный приговор, вынесенный администрацией президента США Джо Байдена, которая прежде ввела ограничения на казни.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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