В США решили испробовать новый способ казни заключённых

В США хотят испробовать новый способ казни заключённых. Как сообщает AP, Алабама может стать первым штатом, в котором человека казнят с помощью чистого азота.

Уточняется, что способ казни с помощью азотной гипоксии хотят применить к Кеннету Юджину Смиту, которого не казнили в 2022 году. Тогда не смогли ввести смертельную инъекцию. Установить новую дату и способ казни у верховного суда запросил офис генпрокурора штата.

Агентство сообщает, что данный способ казни разрешён в трёх американских штатах. Однако он ещё ни разу нигде не применялся. При азотной гипоксии приговорённого на казнь лишают кислорода и дают дышать только азотом.