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25 июля, 14:41

Высокопоставленного чиновника казнят за взятку в Китае

Экс-главу комитета Коммунистической партии Ханчжоу приговорили к казни за взятку

Высокопоставленного функционера Коммунистической партии Китая из города Ханчжоу господина Чжоу Цзянъюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней (25 миллионов долларов). По данным South China Morning Post, коррупционер брал деньги от организаций и частных лиц в обмен на решение земельных вопросов.

В настоящее время в КНР смертная казнь в большинстве случаев осуществляется посредством смертельной инъекции, до этого применялся исключительно расстрел, который в настоящее время сохранился лишь для отдельных категорий преступников, осуждённых на смертную казнь, — убийц и наркоторговцев. Впрочем, для 56-летнего партийного функционера казнь могут заменить на пожизненное заключение, пишут местные СМИ. В этом случае его также пожизненно лишат политических прав, а имущество конфискуют.

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Напомним, что в этом году президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для должностных лиц и военных. На данный момент республика является единственным европейским государством, в котором применяется высшая мера наказания. Приговорённых к казни расстреливают. За эту практику Минск неоднократно критиковали в Европейском союзе.

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ТАСС / AP

Марина Калегина
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