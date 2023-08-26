Регион

Уведомления отключены

26 августа, 06:05

Врач перечислил самые частые травмы при езде на электросамокатах

Ортопед Строганов: Электросамокатчики чаще всего ломают плечевые кости

На лёгком по весу электросамокате можно получить довольно тяжёлую травму. А если неправильно экипироваться, то возможен даже летальный исход, предупредил травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины Клинической больницы ЦКБ "РЖД-Медицина" Василий Строганов.

"Типичный портрет взрослого человека, который якобы "неудачно" проехался на электросамокате и попал на приём к травматологу, — это молодые люди 30–40 лет. Как мужчины, так и женщины. Но дело вовсе не в удаче — все они ехали без защитной экипировки", — приводит его слова "Газета.ru".

Травмы при падении на скорости могут быть совершенно разнообразными — от ушибов до серьёзных переломов. Как правило, люди едут на самокате на прямых ногах, поэтому чаще всего повреждают верхние конечности, в частности у них диагностируют отрыв бугорка плечевой кости, перелом ключицы, вывих или разрыв акромиально-ключичной связки, пояснил доктор.

По его словам, чтобы рефлекторно защититься при падении, человек выставляет вперёд ладонь, что ведёт к перелому лучевой кости в типичном месте, там, где лучезапястный сустав. Кроме того, люди падают и на коленные суставы, из-за чего возможно повреждение передней крестообразной связки, а также переломы коленной чашечки.

Медик добавил, что, помимо этого, можно повредить и головной мозг, получив сотрясение или ушиб, которые в некоторых случаях могут приводить к летальным исходам. Поэтому прежде всего любителям рассекать по городским дорогам травматолог посоветовал защитить колени, локти, лучезапястные суставы, а также голову.

При этом всём тем, кто пренебрегает защитой, грозит не просто травма, но и последствия, которые могут остаться с её обладателем на всю жизнь. Например, перелом чреват развитием артроза даже в молодом возрасте.

В Оренбургской области подростки на электросамокате погибли, столкнувшись с авто

В Оренбургской области подростки на электросамокате погибли, столкнувшись с авто

Зачастую электросамокатчики рассекают на большой скорости и не берегут не только себя, но и всех окружающих, в том числе пожилых людей и маленьких детей. Для борьбы с лихачеством уже было предложено множество вариантов: повесить для них отдельные дорожные знаки, сделать больше медленных зон или присвоить им государственные номера. А на днях в Кисловодске впервые выписали штраф за езду на электросамокате в неположенном месте.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Николь Вербер
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров