Врач перечислил самые частые травмы при езде на электросамокатах

На лёгком по весу электросамокате можно получить довольно тяжёлую травму. А если неправильно экипироваться, то возможен даже летальный исход, предупредил травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины Клинической больницы ЦКБ "РЖД-Медицина" Василий Строганов.

"Типичный портрет взрослого человека, который якобы "неудачно" проехался на электросамокате и попал на приём к травматологу, — это молодые люди 30–40 лет. Как мужчины, так и женщины. Но дело вовсе не в удаче — все они ехали без защитной экипировки", — приводит его слова "Газета.ru".

Травмы при падении на скорости могут быть совершенно разнообразными — от ушибов до серьёзных переломов. Как правило, люди едут на самокате на прямых ногах, поэтому чаще всего повреждают верхние конечности, в частности у них диагностируют отрыв бугорка плечевой кости, перелом ключицы, вывих или разрыв акромиально-ключичной связки, пояснил доктор.

По его словам, чтобы рефлекторно защититься при падении, человек выставляет вперёд ладонь, что ведёт к перелому лучевой кости в типичном месте, там, где лучезапястный сустав. Кроме того, люди падают и на коленные суставы, из-за чего возможно повреждение передней крестообразной связки, а также переломы коленной чашечки.

Медик добавил, что, помимо этого, можно повредить и головной мозг, получив сотрясение или ушиб, которые в некоторых случаях могут приводить к летальным исходам. Поэтому прежде всего любителям рассекать по городским дорогам травматолог посоветовал защитить колени, локти, лучезапястные суставы, а также голову.

При этом всём тем, кто пренебрегает защитой, грозит не просто травма, но и последствия, которые могут остаться с её обладателем на всю жизнь. Например, перелом чреват развитием артроза даже в молодом возрасте.