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Регион
Опубликовано 6 августа 2023, 14:41

В России для электросамокатчиков повесят отдельные дорожные знаки

Депутат Госдумы Ткачёв: Движение на электросамокатах урегулируют с помощью знаков

В России установят новые дорожные знаки, которые будут разрешать, ограничивать или запрещать движение в различных зонах на электросамокате. О способах регулирования пользования средством индивидуальной мобильности (СИМ) рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Антон Ткачёв.

"Для регулирования движения на электротранспорте будут установлены новые дорожные знаки, разрешающие, ограничивающие или запрещающие движение в тех или иных зонах. Определено, что при совместном передвижении пешеходы будут иметь приоритет", — сказал он.

Ткачёв добавил, что во время пересечения дороги по пешеходному переходу электросамокатчик должен будет спешиться. Также депутат считает, что главным образом электросамокаты "демонизировали" из-за отсутствия их чёткого правового статуса.

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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости введения госномеров для электросамокатов. По её словам, это нужно для того, чтобы гражданина можно было привлечь к ответственности в случае наезда на пешехода или другого нарушения ПДД.

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ТАСС / Александр Левчук

Евгения Колесникова
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