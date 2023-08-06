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6 августа, 11:41

В России для электросамокатчиков повесят отдельные дорожные знаки

Депутат Госдумы Ткачёв: Движение на электросамокатах урегулируют с помощью знаков

В России установят новые дорожные знаки, которые будут разрешать, ограничивать или запрещать движение в различных зонах на электросамокате. О способах регулирования пользования средством индивидуальной мобильности (СИМ) рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Антон Ткачёв.

"Для регулирования движения на электротранспорте будут установлены новые дорожные знаки, разрешающие, ограничивающие или запрещающие движение в тех или иных зонах. Определено, что при совместном передвижении пешеходы будут иметь приоритет", — сказал он.

Ткачёв добавил, что во время пересечения дороги по пешеходному переходу электросамокатчик должен будет спешиться. Также депутат считает, что главным образом электросамокаты "демонизировали" из-за отсутствия их чёткого правового статуса.

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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости введения госномеров для электросамокатов. По её словам, это нужно для того, чтобы гражданина можно было привлечь к ответственности в случае наезда на пешехода или другого нарушения ПДД.

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ТАСС / Александр Левчук

Светлана Оперук
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