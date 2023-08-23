В России выписали первый штраф электросамокатчикам
В Кисловодске впервые в РФ оштрафовали за нарушение езды на электросамокате
В Кисловодске впервые в РФ оштрафовали за нарушение езды на электросамокате. Фото © Телеграм-канал Евгения Моисеева
В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате в неположенном месте. В Кисловодске оштрафовали двух туристов, которые проигнорировали запрещающий знак на Курортном бульваре — одном из самых популярных мест для пеших прогулок. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
"Сегодня в рамках совместного рейда ГИБДД и администрации города-курорта был выписан первый в стране штраф за езду на электрическом самокате в зоне действия запрещающего знака", — написал он в телеграм-канале.
Знак, запрещающий движение электросамокатов в Кисловодске. Фото © Телеграм-канал Евгения Моисеева
Теперь двое любителей быстрой езды должны заплатить по 800 рублей. Самокатчики рассказали, что не заметили знаки, поэтому и нарушили.
Кстати, в Госдуму также собираются внести законопроект о штрафах за вождение велосипедов и электросамокатов в нетрезвом виде. Предполагается, что наказание за данное правонарушение составит десять тысяч рублей.