В России выписали первый штраф электросамокатчикам

В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате в неположенном месте. В Кисловодске оштрафовали двух туристов, которые проигнорировали запрещающий знак на Курортном бульваре — одном из самых популярных мест для пеших прогулок. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Сегодня в рамках совместного рейда ГИБДД и администрации города-курорта был выписан первый в стране штраф за езду на электрическом самокате в зоне действия запрещающего знака", — написал он в телеграм-канале.

Знак, запрещающий движение электросамокатов в Кисловодске. Фото © Телеграм-канал Евгения Моисеева

Теперь двое любителей быстрой езды должны заплатить по 800 рублей. Самокатчики рассказали, что не заметили знаки, поэтому и нарушили.