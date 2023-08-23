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23 августа, 15:42

В России выписали первый штраф электросамокатчикам

В Кисловодске впервые в РФ оштрафовали за нарушение езды на электросамокате

<p>В Кисловодске впервые в РФ оштрафовали за нарушение езды на электросамокате. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/moiseev_eugene/9337" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгения Моисеева</a></p>

В Кисловодске впервые в РФ оштрафовали за нарушение езды на электросамокате. Фото © Телеграм-канал Евгения Моисеева

В России впервые выписали штраф за езду на электросамокате в неположенном месте. В Кисловодске оштрафовали двух туристов, которые проигнорировали запрещающий знак на Курортном бульваре — одном из самых популярных мест для пеших прогулок. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Сегодня в рамках совместного рейда ГИБДД и администрации города-курорта был выписан первый в стране штраф за езду на электрическом самокате в зоне действия запрещающего знака", — написал он в телеграм-канале.

Знак, запрещающий движение электросамокатов в Кисловодске. Фото © Телеграм-канал Евгения Моисеева

Знак, запрещающий движение электросамокатов в Кисловодске. Фото © Телеграм-канал Евгения Моисеева

Теперь двое любителей быстрой езды должны заплатить по 800 рублей. Самокатчики рассказали, что не заметили знаки, поэтому и нарушили.

Матвиенко: Электросамокатам нужны номера, чтобы можно было наказывать нарушителей

Матвиенко: Электросамокатам нужны номера, чтобы можно было наказывать нарушителей

Кстати, в Госдуму также собираются внести законопроект о штрафах за вождение велосипедов и электросамокатов в нетрезвом виде. Предполагается, что наказание за данное правонарушение составит десять тысяч рублей.

Александра Вишнякова
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