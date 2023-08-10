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10 августа, 10:47

В Москве станет больше медленных зон для электросамокатов

Московские власти планируют увеличить количество медленных зон, где скорость движения на сдаваемых в аренду электросамокатах снижается до 5–15 километров в час. Об этом говорится в ответе заместителя мэра столицы, руководителя Дептранса Максима Ликсутова на обращение сенатора Артёма Шейкина.

"В целях повышения безопасности движения электросамокатов, сдаваемых в аренду, операторам, оказывающим соответствующую услугу, предъявляются требования по ограничению скорости прокатных электросамокатов до 25 километров в час. Также внедряются медленные зоны, скорость движения в которых автоматически снижается до 5–15 километров в час", — приводит РИА "Новости" заявление Ликсутова.

По словам главы Дептранса, на сегодняшний день в столице введено 200 медленных зон. Сейчас дополнительно прорабатывается вопрос введения таких мест вблизи соцобъектов.

В России могут ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

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Ранее Лайф писал о том, что пешеходы не должны уступать самокатам и велосипедам на тротуаре. Однако, как отметил юрист, если речь идёт о велодорожках, то они обязаны это сделать.

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Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Наталья Исакова
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