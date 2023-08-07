В России могут ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

В России могут появиться обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров. С соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

Политолог обратил внимание, что нередко на улицах российских городов возникают инциденты с участием пешеходов и курьеров служб доставки, а многие водители СИМ вызывают возмущение у граждан своей манерой вождения.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения для лиц, претендующих осуществлять деятельность курьера служб экспресс-доставки и использовать при этом СИМ, обязательных курсов практической эксплуатации СИМ и теоретической правовой информации относительно соблюдения правил движения", — говорится в письме.