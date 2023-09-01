Астролог назвал 5 знаков зодиака, кому повезёт в сентябре 2023-го встретить свою любовь

По словам опытных звездочётов, осень — это время для крепких, длительных и серьёзных отношений. Поэтому, представители знаков зодиака, не спешите впадать в хандру и сплит! Быть может, именно вам судьба готовит роковую встречу за поворотом. По словам астролога, биоэнерготерапевта и ясновидящей Галины Янко, этим пяти счастливчикам повезёт влюбиться уже в сентябре 2023 года.

Знак зодиака Овен — любовный гороскоп

Каким окажется сентябрь 2023-го для знака зодиака Овен: гороскоп любви. Фото © Shutterstock

Первым фартовым знаком зодиака, кому осень принесёт не холод, а тепло на душе, станет Овен. Эти представители зодиакального круга должны быть начеку, ведь со дня на день получат признание в любви. Причём от человека, кого до этого будто и не рассматривали всерьёз. Но именно это, по словам астролога, заставит людей со знаком зодиака Овен не только удивиться и поразиться наглости и смелости признавшегося романтика, но и задуматься над тем, чтобы дать ему шанс. И если представители этого огненного созвездия рискнут, то звёзды подарят Овнам перспективный и яркий роман.

Гороскоп на сентябрь 2023-го для знака зодиака Рыбы

Вдохнёт сентябрь вторую жизнь и в личное пространство людей, кто по гороскопу Рыбы. Семейные представители этого знака зодиака словно заново влюбятся в партнёра, вспомнят, почему выбрали именно этого человека себе в пару. А одинокие встретят своего принца или принцессу. Но, предупреждает астролог, людям со знаком зодиака Рыбы придётся немного умерить пыл и потерпеть, дать людям определиться с целями. "В настоящий момент внимание Рыб приковано к конкретному человеку, который никак не решится проявить инициативу. Предоставьте ему возможность немного потосковать о вас, прежде чем решиться на первый шаг", — говорит Галина Янко.

Любовный гороскоп для знака зодиака Рак

Гороскоп на сентябрь 2023-го: когда повезёт в любви людям со знаком зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Ещё один водный знак зодиака — Рак — тоже не будет обделён вниманием. Эти представители зодиакального круга обретут множество новых и интересных знакомств в сентябре 2023 года. "В этом месяце Ракам может крупно повезти в любви, но только при условии, что они откажутся хотя бы на время анализировать каждую ситуацию и просчитывать все риски", — рассказывает астролог. Судьба сама столкнёт людей со знаком зодиака Рак с идеальным для них партнёром. Важно только не стесняться и показать взаимный интерес. Тогда волшебство любви и случится.

Скорпион и любовь в сентябре 2023-го по гороскопу

В беседе с "Вечерней Москвой" астролог Галина Янко подчёркивает, что сентябрь 2023 года станет благоприятным периодом для романтики ещё одного знака зодиака — Скорпиона. Помимо того что первый осенний месяц окажется благоприятным для романтики, за сердце этого представителя зодиакального круга могут устроить настоящую борьбу! Поэтому Скорпионам нужно поскорее определиться с симпатиями, чтобы никого не вводить в заблуждение.

Знак зодиака Лев — любовная астрология

Знак зодиака Лев: любовный гороскоп на сентябрь 2023-го. Фото © Shutterstock