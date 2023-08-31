Как с помощью нумерологии определить, в какие даты на неделе повезёт, а каких стоит опасаться

Гадаете, как пройдёт важная встреча или стоит ли в какой-то определённый день признаваться в любви? Или, может, у вас запланирована рисковая косметологическая процедура и, чтобы не волноваться, перенести её на благодатный период? Как хорошо, что нумерология позволяет стать самим себе астрологом, чтобы узнавать счастливые и не очень дни месяца.

Но для этого надо узнать технику, как же правильно определять, какие дни на неделе окажутся удачными, а какие — не очень. Сперва стоит определить своё число судьбы. Каждое из которых имеет своё значение и по-особенному отражается на характере и поведении человека. Если забыли, можно вычислить его, просто сложив все цифры вашего дня рождения. Например, 12.07.1899. Как вычислить число судьбы? Сложить 1 + 2 + 7 + 1 + 8 + 9 + 9. Получаем 37, значит 3 + 7 = 10 = 1.

Что такое число судьбы у человека и как его вычислить? Фото © Shutterstock

Когда вы узнали своё число судьбы, теперь можно посмотреть на календарь и выбрать интересующую вас дату для проверки. Например, 03.09.2023. Действуем по тому же принципу всеобщего сложения: 3 + 9 + 2 + 2 + 3 = 19 = 1 + 9 = 10, то есть 1.

Теперь стоит сложить своё число судьбы с любым числом дня, в которое планируете что-то важное или особенное, чтобы узнать, а как всё пройдёт. По нашему примеру получается: 1 + 1 = 2. Что же означает двойка в расшифровке?

Калькулятор удачи: как с помощью нумерологии определить самый удачный день недели. Фото © Shutterstock

Если в сумме получилась цифра 1. День считается удачным, ведь он заряжен энергетикой успеха. В единицу отлично заключаются удачные деловые сделки, потому что дата нацелена на сотрудничество и располагает к новым начинаниям.

Если в сумме получилась цифра 2. День с получившийся двойкой скорее отрицательный. В этот период лучше не рисковать, потому что любая не рассмотренная вами возможность может привести к самой настоящей катастрофе.

Если в сумме получилась цифра 3. День с уверенной в себе тройкой поможет завершить дела или настроить коммуникацию с партнёрами или коллегами так, чтобы в выигрыше были все. Но имейте в виду, что тройка не любит конфликтов, поэтому лучше в этот день обойтись без ссор.

Как правильно выбирать удачные даты? Лайфхак с нумерологией и календарём. Фото © Freepik

Если в сумме получилась цифра 4. Нейтральная четвёрка зарядит энергией и поможет прожить день плавно, без спешки. Дата отлично подходит для чего-то банального и рутинного. Строить на четвёрку грандиозных планов не стоит.

Если в сумме получилась цифра 5. День с получившейся пятёркой несёт в себе поцелуй Фортуны. Можно смело рисковать и решаться на самые, казалось бы, отчаянные и невыигрышные варианты. Потому что эта дата поможет найти свою удачу и максимально реализоваться.

Если в сумме получилась цифра 6. Шестёрка настаивает, чтобы в этот день решались споры и затухали конфликты. Если думаете, когда же пойти мириться с близким или любимым человеком, это самое удачное время. Также шестёрка подразумевает комфорт и уют, посиделки с друзьями, но никак не бешеный темп. Разберитесь со старыми делами, а не гонитесь за новыми.

Как с помощью магии цифр стать более успешным и удачливым? Фото © Freepik

Если в сумме получилась цифра 7. День для получения удовольствия от жизни и своей деятельности. Лучше в этот период заниматься только теми делами, от которых по-настоящему приходите в восторг. Они и будут получаться удачнее остальных.

Если в сумме получилась цифра 8. Обычно трудный, но плодотворный день. Восьмёрка поможет распутать клубок проблем, наградив повышенной концентрацией и внимательностью. Хорошее время, чтобы взяться за что-то сложное.