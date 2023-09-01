Стилист составила топ нарядов, которые старят любую женщину после 45 лет

Молодёжная одежда в большинстве случаев смотрится на зрелых женщинах не очень хорошо. О том, каким вещам, аксессуарам и обуви лучше отдать предпочтение дамам от 45 лет при создании образа, рассказала стилист Ольга Скорокосова.

"Как говорила Коко Шанель: "Ничто так не старит женщину, как попытка омолодиться". Поэтому в одежде зрелым особам стоит избегать укороченных моделей платьев и юбок. Длина должна быть миди или мидакси. Не нужно носить сильно облегающие фасоны — одежда должна быть строго по размеру и полуприлегающих силуэтов", — заявила стилист в беседе с РИА "ФедералПресс".

При этом слишком яркого декора лучше сторониться, отдавая предпочтение посадке наряда, качеству тканей, из которых он выполнен, и удачным комбинациям его элементов с грамотно расставленными цветовыми акцентами, считает эксперт. Можно присмотреться к базовым вещам — прямым юбкам, плиссе, классическим брюкам, жакетам, трикотажу высокой плотности, классическим тренчам и пальто.

Не нужно забывать об аксессуарах. Сумка, обувь или шарфик ярких цветов могут придать вашему наряду искру. Так, с бежевым пальто прекрасно будет носиться сумка или обувь цвета красного вина, горчицы или оливковых оттенков. А с коричневым костюмом будет хорошо смотреться аксессуар синего света, подытожила Скорокосова.