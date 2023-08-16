"Постоянно что-то не так": Стилист Рогов назвал топ-5 безвкусно одевающихся российских звёзд

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал топ-5 звёзд отечественной эстрады, которые, по его мнению, грешат безвкусием в одежде. В одном из последних выпусков Agentshow блогер Настя Ивлеева попросила его ответить на этот провокационный вопрос.

Митя Фомин. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

"На первом месте — Митя Фомин, на втором — Ольга Бузова, а на третьем — Филипп Киркоров. На четвёртом и пятом — Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева", — сказал Рогов.

Ольга Бузова. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

При этом он добавил, что хотел бы поработать с Киркоровым, так как считает его крутым артистом. Рогов полагает, что в его образ надо добавить юмора и неожиданности, так как "всё слишком очевидно". А говоря о Бузовой, дизайнер отметил, что её стилист недостаточно старается.

Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

"То, что с ней работают непрофессионалы, это очевидно: там нет ни работы с пропорциями, там постоянно что-то мало, постоянно что-то не так сидит", — подчеркнул телеведущий.

Анастасия Волочкова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

"Я оставил бы [Киркорова] с собой. Эта стразовость, он весь яркий, блестящий, на нём какие-то новые супер яркие вещи, последняя коллекция. Кепка Louis Vuitton, куртка Louis Vuitton, всё по цвету пересекается, ещё эта же сумка, ещё такие же ботинки из этой же коллекции. А где глубина? Копнуть поглубже, переосмыслить это по-другому", — сказал стилист.

Лера Кудрявцева. Фото © ТАСС / Артем Геодакян