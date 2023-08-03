Стилист Влад Лисовец назвал главные антитренды среди девушек в России

Эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец заметил, что россиянки часто перебарщивают с инъекциями и это уже бросается в глаза. Две самые главные проблемы стилист озвучил в интервью "Газете.ru".

По его словам, "хоть это и прозвучит обидно для всех россиянок", главный антитренд, встречающийся повсеместно, — это перекачанные губы и "чудовищно наклеенные ресницы", которых у славянских девушек от природы просто не бывает.

Второй антитренд, по словам эксперта моды, — привычка надевать на себя "всё и сразу", из-за чего образ теряет естественность и какой-либо намёк на жизнь. Лисовец подчеркнул, что когда все вокруг "накрахмалены, обувь суперчистая, пальто прямиком с витрины", — всё это выглядит очень чопорно и чересчур продуманно.

"Вот это самая большая проблема. Когда наши девушки собираются, они всё время будто с кем-то соревнуются. Не знаю, может, с самими собой", — отметил стилист.