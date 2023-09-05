Пуловеры и юбки миди: Стилист назвала главные тренды этой осени

Пора избавиться от сарафанов и гавайских рубашек до следующего лета: время возвращаться к офисному стилю. С таким советом вышла в эфир телеканала "Санкт-Петербург" стилист Евгения Гудошина.

"Дресс-код у всех разный, но в большинстве случаев более расслабленный. Я рекомендую обратиться к стилю Smart Casual, когда мы сочетаем классический элемент в одежде с более расслабленным. Здесь хорошо подойдут брюки карго", — подсказала Гудошина.

Другой долгосрочный тренд — стиль ретро. В качестве примера она привела юбку в крупную складку с длиной миди, которую можно дополнить пиджаком в тон. По её словам, к офисному стилю нельзя отнести яркие цвета. Лучший выбор вместо насыщенных — мягкие и приглушённые оттенки, например, серые.

Под пиджак можно надевать футболки из плотного трикотажа, лучше — без принтов. Также можно подобрать вязаные кофточки, водолазки, тонкие пуловеры. Под офисный стиль прекрасно подойдёт поло с коротким и длинным рукавом, а также кардиганы.

Другой модной стилизацией специалист назвала две блузки, надетые одновременно. Но тут важно соблюсти два правила: размер воротников должен совпадать, а низкая блузка должна быть прямого или полуприлегающего силуэта, при этом верхняя — более свободная. Лучше выбирать светлые оттенки, а в идеале сочетать белый с вариантами пастели.