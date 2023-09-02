Стилист рассказал, какая борода не пойдёт ни одному мужчине
Стилист Лисовец заявил, что борода подойдёт всем мужчинам
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Растительность на лице всегда в тренде и подойдёт любому мужчине, заявил стилист Владислав Лисовец. Однако, отметил он, важно, чтобы борода не смотрелась "как маска из социальных сетей".
"Растительность на лице у мужчин всегда была трендом и классикой. Другое дело, что она не должна быть нарисованная, как маска из социальных сетей. То есть если это просто растительность, то да. Если это как будто бы нарисовано чернилами, то это, в общем-то, никогда не было в тренде и всегда выглядело как нарисованные углём брови у женщины", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".
Эксперт отметил, что подобное "не может быть красиво, модно и стильно". Однако типажей, которым противопоказана борода, нет, и всё зависит исключительно от густоты растительности.
Ранее Владислав Лисовец называл главные антитренды моды среди россиянок. По его словам, наши женщины "накрахмалены" и перебарщивают с ботоксом и накладными ресницами.