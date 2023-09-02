Стилист рассказал, какая борода не пойдёт ни одному мужчине

"Растительность на лице у мужчин всегда была трендом и классикой. Другое дело, что она не должна быть нарисованная, как маска из социальных сетей. То есть если это просто растительность, то да. Если это как будто бы нарисовано чернилами, то это, в общем-то, никогда не было в тренде и всегда выглядело как нарисованные углём брови у женщины", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".