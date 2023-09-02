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2 сентября, 10:54

Стилист рассказал, какая борода не пойдёт ни одному мужчине

Стилист Лисовец заявил, что борода подойдёт всем мужчинам

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Растительность на лице всегда в тренде и подойдёт любому мужчине, заявил стилист Владислав Лисовец. Однако, отметил он, важно, чтобы борода не смотрелась "как маска из социальных сетей".

"Растительность на лице у мужчин всегда была трендом и классикой. Другое дело, что она не должна быть нарисованная, как маска из социальных сетей. То есть если это просто растительность, то да. Если это как будто бы нарисовано чернилами, то это, в общем-то, никогда не было в тренде и всегда выглядело как нарисованные углём брови у женщины", сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт отметил, что подобное "не может быть красиво, модно и стильно". Однако типажей, которым противопоказана борода, нет, и всё зависит исключительно от густоты растительности.

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Матвей Константинов
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