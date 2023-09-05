Дерматолог рассказала мужчинам о доступном способе защиты от облысения
Дерматолог Галлямова: Ношение кепки не вызывает облысения, а защищает от него
Ношение кепки не вызовет облысения, а, наоборот, защитит от него. Как рассказала "Газете.ru" врач-трихолог, доктор медицинских наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного образования Юлия Галлямова, головной убор оберегает голову от заболеваний, которые сопровождаются выпадением волос.
По словам врача, кепку стоит носить тем, кто облысел, так как естественной защиты от солнечных лучшей в виде волос больше нет. Проблемы при ношении этого головного убора могут возникнуть лишь у тех, кто его не стирает. Например, высыпания на лбу могут говорить о том, что предмет гардероба пора отправить в стирку.
"Кепка должна быть чистой, потому что я часто встречаю такие вещи, как высыпания на лбу вследствие ношения кепки. То есть, когда жарко, носят кепку, но не стирают, не моют, естественно, появляется инфекция, от трения могут возникнуть какие-то высыпания", — предупредила Галлямова.
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