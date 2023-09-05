Дерматолог рассказала мужчинам о доступном способе защиты от облысения

По словам врача, кепку стоит носить тем, кто облысел, так как естественной защиты от солнечных лучшей в виде волос больше нет. Проблемы при ношении этого головного убора могут возникнуть лишь у тех, кто его не стирает. Например, высыпания на лбу могут говорить о том, что предмет гардероба пора отправить в стирку.